SENADORES PIDEN ACELERAR PROYECTO DE SALA CUNA UNIVERSAL MIENTRAS GOBIERNO CONDICIONA AVANCE A LAS FINANZAS PÚBLICAS

El debate sobre el proyecto de Sala Cuna Universal volvió a instalarse en la agenda política luego de que senadores llamaran a acelerar su tramitación en el Congreso. La discusión se da en medio de las primeras definiciones del gobierno del presidente José Antonio Kast, que ha señalado que el avance de la iniciativa dependerá de la situación de las finanzas públicas.

La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), sostuvo en una entrevista con TVN que el proyecto es una de las medidas más relevantes para la reactivación económica y la generación de empleo, particularmente por su impacto en la participación laboral femenina. En esa línea, planteó la necesidad de avanzar en la tramitación legislativa de la iniciativa.

El debate ocurre en un contexto fiscal complejo. Según cifras oficiales, el déficit fiscal estructural de Chile cerró el año 2025 en un 3,6% del Producto Interno Bruto (PIB), equivalente a cerca de 13 mil millones de dólares, lo que ha obligado al Ejecutivo a evaluar con cautela la implementación de nuevas políticas públicas.

Desde el Gobierno, el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, indicó que existe interés en avanzar con el proyecto, aunque reconoció que las principales diferencias se relacionan con su financiamiento y la sostenibilidad de la medida en el largo plazo.

En ese contexto, economistas y parlamentarios coinciden en que la discusión deberá centrarse en cómo asegurar recursos permanentes para el programa. El vicepresidente del Senado, Iván Moreira (UDI), señaló que existe una alta demanda ciudadana por la iniciativa y expresó su expectativa de que el proyecto pueda avanzar durante este año, aunque admitió que aún quedan desafíos pendientes en materia de financiamiento.

Fuente: Bío Bío

