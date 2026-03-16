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16 de marzo de 2026

CADEM: 57% APRUEBA GESTIÓN DEL PRESIDENTE KAST Y 58% ESTÁ DE ACUERDO CON EL "GOBIERNO DE EMERGENCIA"

​De acuerdo a la medición, se trata de la aprobación más alta que registra un presidente en su primera semana desde 2010, superando a Piñera I y II (52% y 51%), a Bachelet II (52%) y a Boric (50%).

kastacciongracias

En una nueva edición de la encuesta Plaza Pública de Cadem, un 57% de los encuestados aprueba la gestión del presidente José Antonio Kast en su primera semana de Gobierno. Mientras un 34% la desaprueba.

De acuerdo a la medición, se trata de la aprobación más alta que registra un presidente en su primera semana desde 2010, superando a Piñera I y II (52% y 51%), a Bachelet II (52%) y a Boric (50%).

Además, un 58% de los encuestados está de acuerdo con que Chile necesita un “gobierno de emergencia”, con prioridades como seguridad, delincuencia y narcotráfico (61%); economía y empleo (41%) e inmigración (21%).

Respecto a temas de coyuntura, un 52% aprueba dejar en pausa el proyecto de cable que conecta Chile con China y un 51% está en desacuerdo con indultar carabineros o militares que están en la cárcel en el contexto del estallido social.

Asimismo, existe un empate técnico respecto a retirar el apoyo oficial de Chile a la candidatura de Michelle Bachelet a la ONU, ya que el 45% está en desacuerdo y el 45% de los encuestados se mostró a favor.

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KAST ACTIVA SU “GOBIERNO DE EMERGENCIA”: FIRMA SEIS DECRETOS CON FOCO EN FRONTERA, GASTO PÚBLICO Y PERMISOS AMBIENTALES

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CADEM: 57% APRUEBA GESTIÓN DEL PRESIDENTE KAST Y 58% ESTÁ DE ACUERDO CON EL "GOBIERNO DE EMERGENCIA"

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​De acuerdo a la medición, se trata de la aprobación más alta que registra un presidente en su primera semana desde 2010, superando a Piñera I y II (52% y 51%), a Bachelet II (52%) y a Boric (50%).

​De acuerdo a la medición, se trata de la aprobación más alta que registra un presidente en su primera semana desde 2010, superando a Piñera I y II (52% y 51%), a Bachelet II (52%) y a Boric (50%).

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