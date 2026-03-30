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30 de marzo de 2026

CADEM: DESAPROBACIÓN DE KAST SUBE DOS PUNTOS Y LLEGA A 51% EN MEDIO DE CRISIS POR EL ALZA LOS COMBUSTIBLES

Sondeo arrojó que mientras el rechazo al desempeño del mandatario supera por primera vez la mitad de los encuestados, la aprobación presidencial cayó 4 puntos porcentuales, alcanzando el 43%.

KAST

La última encuesta Plaza Pública Cadem dada a conocer este domingo, arrojó un alza de dos puntos en la desaprobación del Presidente José Antonio Kast, tras el impacto generado por el alza histórica de los combustibles.

Así, el rechazo al desempeño del mandatario supera por primera vez la mitad de los encuestados (51%), a menos de tres semanas de haber asumido la Presidencia.

En tanto, la aprobación presidencial cayó 4 puntos porcentuales, alcanzando el 43%.

En este mismo marco, el 60% de los sondeados considera que el alza de los combustibles era evitable (+1 punto), mientras que quienes piensan que la estrechez fiscal impide sostener el subsidio a los combustibles cayeron de un 39% a un 37%.

Respecto de la manera cómo se implementó el alza de los combustibles, mientras un 22% apoya que se haya hecho de forma inmediata, un 72% es partidario de que este incremento se hubiera realizado de manera gradual, dividido en varias semanas.

Asimismo, quienes creen que el Estado enfrenta una situación económica crítica retroceden de 33% a 25%.

En el marco de este mismo escenario, los ministros peor evaluados del gobierno son el titular de Hacienda, Jorge Quiroz (44% de desaprobación) y la ministra vocera Mara Sedini (42%).

Reacción del gobierno y protestas

En tanto, respuesto de la gestión comunicacional y política del Ejecutivo, la encuesta Cadem arroja una baja de 4 puntos (43%) en quienes creen que el gobierno ha comunicado claramente las razones de la crisis. Asimismo, caen de 45% a 39% aquellos que piensan que el Ejecutivo ha sido transparente con la situación fiscal del país.

Así, respecto de las marchas protagonizadas por estudiantes contra la actual administración, un 40% las respalda mientras que un 57% está en desacuerdo.

Fuente: latercera.com 


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