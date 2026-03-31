MINISTRA STEINERT CONFIRMA PRESUPUESTO EN SEGURIDAD SIN RECORTES: “VAMOS A CONTAR CON NUESTROS RECURSOS ÍNTEGRAMENTE...TENEMOS QUE FORTALECER A POLICIAS”

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert Herrera, abordó diversos temas relacionados con la seguridad a nivel nacional y regional, destacando los avances en operativos policiales, los desafíos frente al crimen organizado y nuevas medidas en materia de prevención.

En conversación con el espacio, la secretaria de Estado repasó su experiencia previa en el Ministerio Público, señalando que "el trabajo de un fiscal es limitado respecto a investigaciones que uno va construyendo a través del tiempo", ejemplificando con investigaciones como el caso del Tren de Aragua que se desarrolla desde 2021. En contraste, explicó que su rol actual implica una mirada más amplia: "este trabajo ahora como ministra de seguridad ahora es mas macro tengo que generar algunas políticas para enfrentar el delito tanto mas simple como aquel que dice relaciones con organizaciones criminales que han ingresa al país y también algunas nacionales que se han armado".

En esa línea, enfatizó la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto entre instituciones, indicando que se está avanzando en una mayor coordinación con la PDI, Carabineros y Policía Marítima, además de evaluar la incorporación de Gendarmería. “ver como ordenamos ese trabajo conjunto, creo que es una buena oportunidad para realizar operativos con estas 4 instituciones, lo estamos organizando y viendo como lo vamos a abordar, nosotros ya hemos realizado 2 a nivel nacional”, sostuvo, destacando que estos operativos permitieron la detención de más de 5.900 personas prófugas de la justicia.

Respecto al avance del crimen organizado, la ministra fue enfática en señalar que “nuestra preocupación es que no lleguemos hasta los niveles de otros países”, subrayando la importancia de la coordinación policial para impedir la instalación de estas organizaciones en Chile. Asimismo, informó que se trabaja junto al Ministerio de Vivienda en la recuperación de terrenos tomados, señalando que “el hecho mismo de estar utilizando territorio que no les corresponden, ya habla de la comisión de un hecho delictivo”.

En materia de seguridad escolar, Steinert se refirió al reciente caso de una inspectora fallecida tras un ataque con arma blanca en un establecimiento educacional, indicando que se está impulsando un proyecto que permita revisar mochilas dentro de los colegios. “es una situación en la que nadie le gustaría estar… pero que esté la alternativa”, afirmó, agregando que también existe la posibilidad de implementar pórticos detectores de metales como medida preventiva.

En cuanto al presupuesto en seguridad, la autoridad destacó que este no sufrirá recortes, señalando que “seguridad no se toca el 3% y por lo tanto vamos a contar con nuestros recursos íntegramente”, enfatizando la necesidad de fortalecer a las policías con mejores herramientas tecnológicas para enfrentar investigaciones complejas.

A nivel regional, la ministra abordó la situación en Magallanes, indicando su preocupación por el aumento de ciertos delitos, particularmente el tráfico de armas y el contrabando. “tenemos que ver como cubrimos esta posibilidad sobre todo lo que es trafico de armas, es una preocupación que me llevo y que quiero verlo con el”, sostuvo, agregando que también existe atención en materias como la violencia intrafamiliar, lo que será trabajado junto a otros ministerios.

Sobre el estado de excepción en la Región de La Araucanía, Steinert afirmó que, si bien se ha observado una disminución en la comisión de ilícitos, aún no es momento de poner fin a la medida. “a mi modo de ver por ahora no podemos no seguir o eliminar el estado de excepción en la Araucanía”, indicando además que las policías deben estar plenamente capacitadas para enfrentar fenómenos delictuales complejos.

Finalmente, la ministra se refirió a las expectativas en seguridad y al rol de su cartera, destacando que el Gobierno busca avanzar en acciones concretas. “no quiero que sean solo palabras estamos en acciones que por ahora quizás no se noten pero llevamos recién 10 días”, concluyó.





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