MUNICIPIO REFUERZA SEGURIDAD POR CELEBRACIONES DE FIN DE AÑO

​La Municipalidad de Punta Arenas informó el refuerzo de los servicios de Seguridad Pública Municipal con motivo de las celebraciones de fin de año, periodo que concentra un aumento significativo del comercio, los desplazamientos y las actividades recreativas en distintos puntos de la ciudad.



El alcalde Claudio Radonich explicó que los últimos días del año coinciden con festividades que, si bien son muy esperadas por la comunidad, también implican mayores riesgos asociados al tránsito, el consumo de alcohol y la alta concurrencia de personas. "Estamos reforzando nuestros móviles, personal y el sistema de cámaras de vigilancia para contribuir a que entre todos tengamos una ciudad más segura. El autocuidado es fundamental, porque hay más celebraciones y también más ansiedad, lo que debe ir de la mano con responsabilidad", señaló.



El jefe comunal agregó que el municipio mantendrá equipos reforzados durante todas las fiestas de fin de año y recordó que la línea de atención 800 800 134 funcionará con normalidad para atender requerimientos de los vecinos y situaciones de emergencia.



Por su parte, el director de Seguridad Pública Municipal, Carlos Sanhueza, indicó que se han dispuesto servicios extraordinarios debido al alto flujo de personas, especialmente en el sector central de la ciudad. "Estamos focalizando los refuerzos en ferias navideñas, el centro y otros puntos de interés donde aumenta el comercio y la circulación de personas. Nuestros dispositivos de seguridad ciudadana estarán atentos a cualquier requerimiento que se genere", precisó.



Desde el municipio reiteraron el llamado a celebrar estas fechas con precaución, privilegiando el autocuidado, la responsabilidad en la conducción y el respeto por el entorno urbano, con el objetivo de que las fiestas de fin de año se desarrollen de manera tranquila y segura para toda la comunidad de Punta Arenas.

