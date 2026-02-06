CENTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA REGISTRA MÁS DE 4 MIL ATENCIONES EN ENERO

Durante el mes de enero, el Centro de Información Turística (CIT) de la Municipalidad de Punta Arenas registró más de 4.400 atenciones, en el marco de una temporada estival que, si bien evidencia una leve disminución en comparación con años anteriores, mantiene una alta presencia de visitantes extranjeros y una positiva recepción de las iniciativas municipales orientadas a la promoción de la ciudad.

Así lo señaló el alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, quien explicó que esta variación responde, entre otros factores, a la menor recalada de cruceros y a cambios en los hábitos de los turistas. "Si comparamos enero de este año con el mismo periodo del año pasado, tenemos cerca de un 2% menos de visitas, y si lo contrastamos con la temporada 2018-2019, la diferencia llega al 25%. Eso se nota, pero también hay elementos positivos que destacar", indicó.

En ese sentido, el jefe comunal subrayó el impacto de las iniciativas impulsadas desde el municipio, especialmente los city tours gratuitos, que han tenido una alta convocatoria tanto de turistas como de vecinos de la comuna. "Lo que estamos ofreciendo desde el municipio ha sido bien recibido. Estos recorridos han permitido que muchas personas conozcan mejor la ciudad y su identidad", agregó.

Según las cifras de la administración comunal entre octubre y enero, el Centro de Información Turística recibió más de 11 mil visitas, de las cuales un 57,5% correspondió a turistas extranjeros. Entre las principales nacionalidades se encuentran visitantes de Estados Unidos, Argentina, Alemania, Francia y España, lo que confirma el carácter internacional del turismo que llega a Punta Arenas.

Por su parte, Iván Torres, profesional de la Unidad Municipal de Turismo, explicó que la baja registrada en el CIT no necesariamente refleja una menor llegada de turistas a la ciudad. "Hemos observado que muchos visitantes, especialmente cruceristas, llegan con sus tours previamente contratados o se informan a través de plataformas digitales. Hoy las personas planifican mucho más su viaje antes de llegar", señaló.

En este contexto, Torres destacó el rol complementario del Centro de Información Turística y de las herramientas digitales municipales, como el sitio ciudadantartica.cl, además de las actividades presenciales impulsadas por el municipio. "Hemos fortalecido recorridos como Huellas Antárticas en Punta Arenas, que ha tenido muy buena recepción, así como ferias y otras acciones de promoción que buscan dinamizar la experiencia turística en la ciudad", explicó el funcionario municipal.

Desde la Municipalidad de Punta Arenas reiteraron que el balance de enero permite ajustar estrategias y continuar fortaleciendo una oferta turística diversa, con énfasis en la identidad local, el patrimonio y el rol de la capital regional como puerta de entrada a la Antártica.

