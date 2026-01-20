NICOLE KIDMAN CONMEMORÓ SU PASO POR CHILE CON FOTO EN PUNTA ARENAS

La actriz Nicole Kidman conmemoró su paso por Chile con una postal desde la zona austral del país.

Fue hace unos días que la ganadora del Oscar fue vista en Punta Arenas, lugar donde llegó para iniciar sus vacaciones en la Antártica y otros lugares de la Patagonia.

Ahora bien, la intérprete compartió una fotografía en la capital de Magallanes, posando en la plaza Muñoz Gamero -o plaza de Armas de Punta Arenas-, vistiendo un gorro, lentes de sol y abrigo.

"Amé haber explorado Chile", escribió en la descripción del posteo, que cuenta con más de 65 mil "me gusta".

"Reina prueba los completos,Y el hombre de la banca (en la foto) nunca se dio cuenta,Mi país, mi país,Te invito una empanada de pino,Me deja invitarla a una leche con plátano y un choripan en el kiosko Roca?", entre otros, fueron algunos de los comentarios que recibió.

Asimismo, la actriz chilena Leonor Varela se sumó a las reacciones, escribiendo en la publicación de la australiana: "Y así no más, todo Chile emocionado".

Fuente: cooperativa.cl



