Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO CARTELERA-ENE-22
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

20 de enero de 2026

NICOLE KIDMAN CONMEMORÓ SU PASO POR CHILE CON FOTO EN PUNTA ARENAS

​La actriz sorprendió al llegar de vacaciones al extremo sur del país.

nicolekidmanpuq

La actriz Nicole Kidman conmemoró su paso por Chile con una postal desde la zona austral del país. 

Fue hace unos días que la ganadora del Oscar fue vista en Punta Arenas, lugar donde llegó para iniciar sus vacaciones en la Antártica y otros lugares de la Patagonia.

Ahora bien, la intérprete compartió una fotografía en la capital de Magallanes, posando en la plaza Muñoz Gamero -o plaza de Armas de Punta Arenas-, vistiendo un gorro, lentes de sol y abrigo. 

"Amé haber explorado Chile", escribió en la descripción del posteo, que cuenta con más de 65 mil "me gusta". 

"Reina prueba los completos,Y el hombre de la banca (en la foto) nunca se dio cuenta,Mi país, mi país,Te invito una empanada de pino,Me deja invitarla a una leche con plátano y un choripan en el kiosko Roca?", entre otros, fueron algunos de los comentarios que recibió. 

Asimismo, la actriz chilena Leonor Varela se sumó a las reacciones, escribiendo en la publicación de la australiana: "Y así no más, todo Chile emocionado". 

Fuente: cooperativa.cl

https://www.instagram.com/p/DTvG6snjnnO/?utm_source=ig_embed&ig_rid=6669806c-67c6-4b7f-8859-41ebc31c9c3e




michael douglas

MICHAEL DOUGLAS Y CATHERINE ZETA-JONES COMPARTEN UNA POSTAL DE SU VIAJE A LA ANTÁRTIDA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

"RUTA CERO": TOYOTA, MITTA Y HIF GLOBAL LANZAN INÉDITA ALIANZA EN LA PATAGONIA PARA IMPULSAR MOVILIDAD CON AUTOS HÍBRIDOS Y E-COMBUSTIBLES

Leer Más

​A través de la combinación de tecnología híbrida y combustibles sintéticos producidos con viento magallánico, la iniciativa permitirá recorrer más de 30.000 kilómetros con un mínimo impacto ambiental en geografías extremas.

​A través de la combinación de tecnología híbrida y combustibles sintéticos producidos con viento magallánico, la iniciativa permitirá recorrer más de 30.000 kilómetros con un mínimo impacto ambiental en geografías extremas.

HIF
nuestrospodcast
kostgabinete

PESE A LA CATÁSTROFE, KAST CONFIRMÓ QUE ESTE MARTES PRESENTARÁ A SUS MINISTROS

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
nicolekidmanpuq

NICOLE KIDMAN CONMEMORÓ SU PASO POR CHILE CON FOTO EN PUNTA ARENAS

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO CARTELERA-ENE-22
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
NACIONAL DE BALONMANO (1)

PUNTA ARENAS INAUGURA CAMPEONATO NACIONAL CADETE DE BALONMANO

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
publicite
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
TM7U5XONJJK35H6QDRMHNELNNU

GOBIERNO CONFIRMA 16 FALLECIDOS TRAS INCENDIOS FORESTALES EN EL CENTRO-SUR DEL PAÍS

AMIGO DE LA FAMILIA 18 DE ENERO 2026

EL AMIGO DE LA FAMILIA

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250