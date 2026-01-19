19 de enero de 2026
MICHAEL DOUGLAS Y CATHERINE ZETA-JONES COMPARTEN UNA POSTAL DE SU VIAJE A LA ANTÁRTIDA
Michael Douglas compartió foto junto a su familia desde la Antártica.
Luego de ser vistos en Punta Arenas hace unos días, el actor Michael Douglas y la actriz Catherine Zeta-Jones finalmente compartieron una foto desde la Antártica en redes sociales.
La imagen fue publicada en Instagram, donde la pareja aparece disfrutando del paisaje antártico junto a sus hijos y con la frase “Saludos desde la Antártica”.
Noticias
Relacionadas
En cuanto a damnificados, la cifra alcanza los 1.533. Igualmente, se detalló que hay un total de 325 viviendas destruidas: 300 en la región del Bío Bío y otras 25 en Ñuble.
En cuanto a damnificados, la cifra alcanza los 1.533. Igualmente, se detalló que hay un total de 325 viviendas destruidas: 300 en la región del Bío Bío y otras 25 en Ñuble.
Noticias
Destacadas