MICHAEL DOUGLAS Y CATHERINE ZETA-JONES COMPARTEN UNA POSTAL DE SU VIAJE A LA ANTÁRTIDA

Luego de ser vistos en Punta Arenas hace unos días, el actor Michael Douglas y la actriz Catherine Zeta-Jones finalmente compartieron una foto desde la Antártica en redes sociales.

La imagen fue publicada en Instagram, donde la pareja aparece disfrutando del paisaje antártico junto a sus hijos y con la frase “Saludos desde la Antártica”.





​

