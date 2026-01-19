Punta Arenas,
19 de enero de 2026

MICHAEL DOUGLAS Y CATHERINE ZETA-JONES COMPARTEN UNA POSTAL DE SU VIAJE A LA ANTÁRTIDA

Michael Douglas compartió foto junto a su familia desde la Antártica.

michael douglas

Luego de ser vistos en Punta Arenas hace unos días, el actor Michael Douglas y la actriz Catherine Zeta-Jones finalmente compartieron una foto desde la Antártica en redes sociales.

La imagen fue publicada en Instagram, donde la pareja aparece disfrutando del paisaje antártico junto a sus hijos y con la frase “Saludos desde la Antártica”.



LANCHA CIENTÍFICA KARP UJ DE INACH ARRIBÓ A LA ANTÁRTICA PARA APOYAR LA ECA 62

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS HABILITA PUNTO DE ACOPIO PARA AYUDAR A LOS AFECTADOS POR LOS MEGAINCENDIOS

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

MICHAEL DOUGLAS Y CATHERINE ZETA-JONES COMPARTEN UNA POSTAL DE SU VIAJE A LA ANTÁRTIDA

EL AMIGO DE LA FAMILIA

