NICOLE KIDMAN FUE VISTA EN PUNTA ARENAS ANTES DE VIAJAR A LA ANTÁRTICA

De acuerdo con lo informado por La Prensa Austral, la reconocida actriz Nicole Kidman llegó durante la tarde del martes a Punta Arenas, en el marco de un viaje que tiene como destino final la Antártica.

Durante su breve estadía en la ciudad, Kidman fue vista trotando por la costanera y recorriendo el centro de Punta Arenas, acciones que no pasaron desapercibidas para algunos vecinos y visitantes. La actriz arribó acompañada de su familia y se hospedó en el Hotel Cabo de Hornos, uno de los recintos emblemáticos de la capital regional.

Según la información disponible, la actriz continuó su itinerario este miércoles, cuando emprendió viaje rumbo a la Antártica, sumándose así a otras figuras internacionales que han utilizado Punta Arenas como punto de partida hacia el continente blanco.

Esta visita se agrega a la registrada la semana pasada, cuando el actor Michael Douglas llegó a la ciudad junto a su esposa, la actriz Catherine Zeta-Jones, también con destino a la Antártica, reforzando el posicionamiento de Punta Arenas como una de las principales puertas de entrada al territorio antártico para visitantes de todo el mundo.