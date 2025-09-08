8 de septiembre de 2025
JAMES GUNN ELOGIÓ A LA PATAGONIA CHILENA: "EL LUGAR MÁS HERMOSO DEL PLANETA"
El cineasta y codirector de DC Studios reveló que estuvo en Chile.
El director James Gunn, conocido por su trabajo en películas de superhéroes y actual codirector de DC Studios, elogió a la Patagonia chilena.
Durante la premiere de la segunda temporada de "Peacemaker", la influencer Pancha Sky conversó con el elenco y el cineasta, quien reveló que estuvo de vacaciones en Chile junto a su esposa.
"Mi lugar favorito en el mundo es la Patagonia chilena, es lo mejor", aseguró el realizador.
Bajo esta línea, el director de "Guardianes de la Galaxia" entregó detalles del viaje: "Jen y yo fuimos y pasamos mucho tiempo ahí. Fuimos en kayak por los glaciares, fue simplemente increíble", relató.
Finalmente, Gunn afirmó que la Patagonia es "el lugar más hermoso del planeta".
Fuente: cooperativa.cl
“EL OTRO PLAN”: SENDA MAGALLANES LLAMA A PLANIFICAR CELEBRACIONES PARA VIVIR FIESTAS PATRIAS SEGURAS Y RESPONSABLES
La campaña fue presentada en el marco de Gobierno en Terreno de la Delegación Presidencial Regional.
