Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
CORFO BANNER
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

8 de septiembre de 2025

JAMES GUNN ELOGIÓ A LA PATAGONIA CHILENA: "EL LUGAR MÁS HERMOSO DEL PLANETA"

​El cineasta y codirector de DC Studios reveló que estuvo en Chile.

jaimepistolaspaine

El director James Gunn, conocido por su trabajo en películas de superhéroes y actual codirector de DC Studios, elogió a la Patagonia chilena. 

Durante la premiere de la segunda temporada de "Peacemaker", la influencer Pancha Sky conversó con el elenco y el cineasta, quien reveló que estuvo de vacaciones en Chile junto a su esposa. 

"Mi lugar favorito en el mundo es la Patagonia chilena, es lo mejor", aseguró el realizador. 

Bajo esta línea, el director de "Guardianes de la Galaxia" entregó detalles del viaje: "Jen y yo fuimos y pasamos mucho tiempo ahí. Fuimos en kayak por los glaciares, fue simplemente increíble", relató. 

Finalmente, Gunn afirmó que la Patagonia es "el lugar más hermoso del planeta"

Fuente: cooperativa.cl 

festivalwilliams

SIGNIFICATIVO PASO POR PUERTO WILLIAMS TUVO EL FESTIVAL CIELOS DEL INFINITO, EN LOS COMIENZOS DE SU 17A EDICIÓN

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

“EL OTRO PLAN”: SENDA MAGALLANES LLAMA A PLANIFICAR CELEBRACIONES PARA VIVIR FIESTAS PATRIAS SEGURAS Y RESPONSABLES

Leer Más

La campaña fue presentada en el marco de Gobierno en Terreno de la Delegación Presidencial Regional.


La campaña fue presentada en el marco de Gobierno en Terreno de la Delegación Presidencial Regional.


1000275030
nuestrospodcast
PN 1

PUNTA ARENAS INAUGURA SU SEGUNDO PUNTO LIMPIO

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
CORFO BANNER
BANNER TARAGUI GIF
caravanacamioneros

GOBERNADOR SANTANA RECIBIRÁ CARAVANA DE CAMIONEROS PROVENIENTE DE MAGALLANES

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER RADIO POLAR1 (2)
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
file_20250907143758

BANCADA UDI PIDE A BORIC EXCLUIR A ELIZALDE DE NEGOCIACIÓN POR MULTA EN VOTO OBLIGATORIO: "HA INTENTADO SOCAVAR EL PROCESO"

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
EN 2

MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS ENTREGA NUEVAS SUBVENCIONES A ORGANIZACIONES SOCIALES Y DEPORTIVAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
C