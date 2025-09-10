Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
CORFO BANNER
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

10 de septiembre de 2025

SENDA MAGALLANES LLAMA A VIVIR UNAS FIESTAS PATRIAS SEGURAS Y RESPONSABLES CON CAMPAÑA “EL OTRO PLAN”

Buenos días región.

sendamagallanes

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el director (s) de SENDA Magallanes, Álvaro Díaz Roa, entregó un balance de las principales acciones que impulsa el servicio en la región, destacando como tema central la campaña “El Otro Plan”, que busca motivar a las familias y comunidades a planificar sus celebraciones dieciocheras de manera preventiva y responsable.

La iniciativa fue presentada en el marco de Gobierno en Terreno de la Delegación Presidencial Regional y tiene por objetivo fomentar la seguridad durante las festividades, promoviendo conductas de autocuidado y evitando situaciones de riesgo asociadas al consumo de alcohol y otras drogas.

En la entrevista, Díaz Roa también informó sobre otras instancias de trabajo que desarrolla SENDA junto a instituciones y la comunidad. Entre ellas destacó la finalización del programa “Trabajar con Calidad de Vida” en ENAP Magallanes, tras dos años de acompañamiento que permitieron completar las siete etapas del proceso. La compañía fortaleció su cultura preventiva y el bienestar de sus trabajadores, en coherencia con el Plan Nacional de Drogas 2024-2030.

Asimismo, recordó que esta semana sesionó la Mesa de Espacios Escolares Protegidos, el lunes 18 de agosto, instancia que reúne a diversas autoridades para coordinar acciones estratégicas orientadas a resguardar la protección y el bienestar de niños, niñas y adolescentes en los establecimientos educacionales de la región.

Otro de los puntos abordados fueron los “Diálogos por el Bienestar de las Juventudes”, que ya se iniciaron en Magallanes en coordinación con INJUV. La iniciativa busca devolver los resultados de la Encuesta Juventud y Bienestar 2024 a las comunidades escolares y generar espacios donde los jóvenes puedan expresar inquietudes y propuestas para mejorar su calidad de vida.

Con estos avances, SENDA Magallanes refuerza su labor en prevención y acompañamiento, subrayando que la invitación principal en este mes de septiembre es a tener siempre “El Otro Plan” para celebrar las Fiestas Patrias con seguridad y responsabilidad.



Foto estudiantes

1.825 ESTUDIANTES DE MAGALLANES RECIBIRÁN EL BONO LOGRO ESCOLAR

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

53 DETENIDOS EN MAGALLANES TRAS OPERATIVO CONJUNTO ENTRE CARABINEROS Y PDI

Leer Más

​2° Operativo a nivel nacional desarrollado entre lunes y miércoles

​2° Operativo a nivel nacional desarrollado entre lunes y miércoles

pdicarabinerosoperativo
nuestrospodcast
Foto estudiantes

1.825 ESTUDIANTES DE MAGALLANES RECIBIRÁN EL BONO LOGRO ESCOLAR

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
CORFO BANNER
BANNER TARAGUI GIF
Certificación Fosis

LA ALIANZA DEL SERNAMEG Y FOSIS POR BUENAS PRÁCTICAS LABORALES CON EQUIDAD DE GÉNERO EN MAGALLANES

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER RADIO POLAR1 (2)
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
ethanguon

ETHAN GUO ENTREGA MILLONARIA DONACIÓN A FUNDACIÓN NUESTROS HIJOS PARA APOYAR A NIÑOS CON CÁNCER: “ESTÁN HACIENDO UN GRAN TRABAJO AQUÍ”

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO 336x336-gif
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
Mujer Indígena 1

SEREMIS DE LA MUJER Y DE AGRICULTURA ENCABEZARON CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDÍGENA EN PUNTA ARENAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250