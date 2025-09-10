SENDA MAGALLANES LLAMA A VIVIR UNAS FIESTAS PATRIAS SEGURAS Y RESPONSABLES CON CAMPAÑA “EL OTRO PLAN”

Esta mañana, en el programa “Buenos Días Región” de Polar Comunicaciones, el director (s) de SENDA Magallanes, Álvaro Díaz Roa, entregó un balance de las principales acciones que impulsa el servicio en la región, destacando como tema central la campaña “El Otro Plan”, que busca motivar a las familias y comunidades a planificar sus celebraciones dieciocheras de manera preventiva y responsable.

La iniciativa fue presentada en el marco de Gobierno en Terreno de la Delegación Presidencial Regional y tiene por objetivo fomentar la seguridad durante las festividades, promoviendo conductas de autocuidado y evitando situaciones de riesgo asociadas al consumo de alcohol y otras drogas.

En la entrevista, Díaz Roa también informó sobre otras instancias de trabajo que desarrolla SENDA junto a instituciones y la comunidad. Entre ellas destacó la finalización del programa “Trabajar con Calidad de Vida” en ENAP Magallanes, tras dos años de acompañamiento que permitieron completar las siete etapas del proceso. La compañía fortaleció su cultura preventiva y el bienestar de sus trabajadores, en coherencia con el Plan Nacional de Drogas 2024-2030.

Asimismo, recordó que esta semana sesionó la Mesa de Espacios Escolares Protegidos, el lunes 18 de agosto, instancia que reúne a diversas autoridades para coordinar acciones estratégicas orientadas a resguardar la protección y el bienestar de niños, niñas y adolescentes en los establecimientos educacionales de la región.

Otro de los puntos abordados fueron los “Diálogos por el Bienestar de las Juventudes”, que ya se iniciaron en Magallanes en coordinación con INJUV. La iniciativa busca devolver los resultados de la Encuesta Juventud y Bienestar 2024 a las comunidades escolares y generar espacios donde los jóvenes puedan expresar inquietudes y propuestas para mejorar su calidad de vida.

Con estos avances, SENDA Magallanes refuerza su labor en prevención y acompañamiento, subrayando que la invitación principal en este mes de septiembre es a tener siempre “El Otro Plan” para celebrar las Fiestas Patrias con seguridad y responsabilidad.





