LEGADO DE GABRIELA MISTRAL: ACADÉMICO DE LA UGM ABORDA EL ANIVERSARIO DEL NOBEL Y EL HOMENAJE IMPULSADO POR INACH EN LA ANTÁRTICA

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el doctor en Literatura y coordinador académico de la Escuela de Humanidades de la Universidad de Magallanes, Claudio Véliz, conversó sobre la relevancia histórica y cultural que representa la conmemoración de los 80 años del Premio Nobel de Literatura otorgado a Gabriela Mistral.

Véliz explicó que este aniversario permite volver a situar a la poeta en el centro del debate literario y educativo, destacando la influencia que su obra continúa ejerciendo a nivel nacional e internacional. Señaló que el reconocimiento que recibió en 1945 no solo fue un hito para la literatura latinoamericana, sino también un acto de validación para la voz femenina en un contexto global marcado por profundas desigualdades.

Durante la conversación, el académico se refirió también al reciente homenaje realizado en territorio antártico, donde se oficializó el nombre Bahía Gabriela Mistral, una iniciativa impulsada por el Instituto Antártico Chileno (INACH). El proceso forma parte de una actualización cartográfica que busca visibilizar el aporte cultural de figuras destacadas del país en el continente blanco.

La designación de esta zona geográfica coincide simbólicamente con las ocho décadas del Nobel, reforzando —según se destacó en la entrevista— la proyección del legado mistraliano más allá de las fronteras literarias, alcanzando incluso espacios de valor científico y geopolítico.

Véliz sostuvo que esta conmemoración abre un espacio para fortalecer la difusión de la obra y pensamiento de Gabriela Mistral en las nuevas generaciones, así como para seguir impulsando iniciativas que vinculen cultura, educación y territorio.





