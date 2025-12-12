Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
PUQ-336x336-casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

12 de diciembre de 2025

LEGADO DE GABRIELA MISTRAL: ACADÉMICO DE LA UGM ABORDA EL ANIVERSARIO DEL NOBEL Y EL HOMENAJE IMPULSADO POR INACH EN LA ANTÁRTICA

Buenos días región.

claudioveliz

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el doctor en Literatura y coordinador académico de la Escuela de Humanidades de la Universidad de Magallanes, Claudio Véliz, conversó sobre la relevancia histórica y cultural que representa la conmemoración de los 80 años del Premio Nobel de Literatura otorgado a Gabriela Mistral.

Véliz explicó que este aniversario permite volver a situar a la poeta en el centro del debate literario y educativo, destacando la influencia que su obra continúa ejerciendo a nivel nacional e internacional. Señaló que el reconocimiento que recibió en 1945 no solo fue un hito para la literatura latinoamericana, sino también un acto de validación para la voz femenina en un contexto global marcado por profundas desigualdades.

Durante la conversación, el académico se refirió también al reciente homenaje realizado en territorio antártico, donde se oficializó el nombre Bahía Gabriela Mistral, una iniciativa impulsada por el Instituto Antártico Chileno (INACH). El proceso forma parte de una actualización cartográfica que busca visibilizar el aporte cultural de figuras destacadas del país en el continente blanco.

La designación de esta zona geográfica coincide simbólicamente con las ocho décadas del Nobel, reforzando —según se destacó en la entrevista— la proyección del legado mistraliano más allá de las fronteras literarias, alcanzando incluso espacios de valor científico y geopolítico.

Véliz sostuvo que esta conmemoración abre un espacio para fortalecer la difusión de la obra y pensamiento de Gabriela Mistral en las nuevas generaciones, así como para seguir impulsando iniciativas que vinculen cultura, educación y territorio.





mistralantartica

BAHÍA GABRIELA MISTRAL: BAUTIZAN ZONA DE LA ANTÁRTICA EN HONOR A LA POETA A 80 AÑOS DEL NOBEL

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
nuestrospodcast
muralumag

JUZGADO DE GARANTÍA ACOGE A TRAMITACIÓN QUERELLA PRESENTADA POR LA UNIVERSIDAD DE MAGALLANES POR DAÑO AL MURAL DE FRANCISCO BETANCOURT

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Anuncio voto asistido

AUTORIDADES DE GOBIERNO DIFUNDEN MEDIDAS DE INCLUSIÓN PARA LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES Y PARLAMENTARIAS 2025

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
pampa guanaco (2)

DELEGACIÓN PRESIDENCIAL DE TIERRA DEL FUEGO CUMPLE COMPROMISO DEL PRESIDENTE GABRIEL BORIC CON ESTUDIANTE DE PAMPA GUANACO

CROSUR 336
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
PUQ-336x336-casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
libroescelba

LIBRO DE LA AGENCIA DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN DESTACA INICIATIVA DE LA ESCUELA ELBA OJEDA GÓMEZ

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
Futuros Docentes IA

CONVENIO FIRMADO ENTRE EL MINCIENCIA Y EL CRUCH BUSCA INCORPORAR EN LAS CARRERAS DE PEDAGOGÍA FORMACIÓN EN IA

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250