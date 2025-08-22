GABRIELA MISTRAL Y LOS 80 AÑOS DEL NOBEL: CONVERSACIÓN EN EL MARCO DE LA FERIA DEL LIBRO DINKO PAVLOV CON DURSAN MARTINOVIC

​En el marco de la Feria del Libro Dinko Pavlov, que se desarrolla entre el 21 y 22 de agosto, el programa “Y tú, ¿qué opinas?” tuvo como invitado especial a Dusan Martinovic Andrade, investigador y director del Museo Gabriela Mistral de Vicuña.

La conversación estuvo centrada en el legado de la poetisa chilena a 80 años de haber recibido el Premio Nobel de Literatura, reconocimiento que la convirtió en la primera autora latinoamericana en obtener este galardón.

Martinovic destacó la vigencia de la obra mistraliana y el rol que cumple hoy el museo de Vicuña en preservar y difundir su vida y obra, especialmente entre las nuevas generaciones. Además, subrayó la importancia de releer a Gabriela Mistral no solo como escritora, sino también como educadora, diplomática y defensora de los derechos de la infancia.

El espacio cultural se enmarca en las actividades de la Feria del Libro Dinko Pavlov, que año a año busca acercar la literatura y el pensamiento crítico a la comunidad magallánica a través de charlas, presentaciones y encuentros con investigadores y escritores nacionales.







