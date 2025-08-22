22 de agosto de 2025
GABRIELA MISTRAL Y LOS 80 AÑOS DEL NOBEL: CONVERSACIÓN EN EL MARCO DE LA FERIA DEL LIBRO DINKO PAVLOV CON DURSAN MARTINOVIC
Y TÚ ¿QUÉ OPINAS?
En el marco de la Feria del Libro Dinko Pavlov, que se desarrolla entre el 21 y 22 de agosto, el programa “Y tú, ¿qué opinas?” tuvo como invitado especial a Dusan Martinovic Andrade, investigador y director del Museo Gabriela Mistral de Vicuña.
La conversación estuvo centrada en el legado de la poetisa chilena a 80 años de haber recibido el Premio Nobel de Literatura, reconocimiento que la convirtió en la primera autora latinoamericana en obtener este galardón.
Martinovic destacó la vigencia de la obra mistraliana y el rol que cumple hoy el museo de Vicuña en preservar y difundir su vida y obra, especialmente entre las nuevas generaciones. Además, subrayó la importancia de releer a Gabriela Mistral no solo como escritora, sino también como educadora, diplomática y defensora de los derechos de la infancia.
El espacio cultural se enmarca en las actividades de la Feria del Libro Dinko Pavlov, que año a año busca acercar la literatura y el pensamiento crítico a la comunidad magallánica a través de charlas, presentaciones y encuentros con investigadores y escritores nacionales.
GOBERNACIÓN MARÍTIMA DE PUERTO WILLIAMS CONFIRMA HALLAZGO DE TRIPULANTE CON VIDA EN SECTOR DE BAHÍA SEA
El sobreviviente fue encontrado en una roca en cercanías de Bahía Sea, siendo encontrado en primera instancia por pescadores de la zona.
El sobreviviente fue encontrado en una roca en cercanías de Bahía Sea, siendo encontrado en primera instancia por pescadores de la zona.