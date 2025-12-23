WAKE UP PUNTA ARENAS BUSCA INTEGRAR EL LISTADO DE LAS 100 MEJORES CAFETERÍAS DEL MUNDO

​Objetivo que se suma al hito alcanzado en octubre pasado, cuando Wake Up Coffee Lab fue distinguido con el puesto N°14 en el ranking “The South America 's 100 Best Coffee Shops 2025”, reconocimiento entregado durante la feria “Expo Cafés” realizada en Bogotá, Colombia.



CAMINO AL RANKING MUNDIAL



Hoy, Wake Up busca consolidarse como un referente del Café de Especialidad en Punta Arenas, ingresando por primera vez al listado de las 100 mejores cafeterías del mundo. Para ello, un jurado internacional compuesto por expertos, baristas y amantes del Café de Especialidad evaluarán criterios como: La experiencia de los baristas, calidad del café, comida y pastelería; innovación, servicio al cliente, prácticas sostenibles, experiencia y vínculo con la comunidad.



A esta evaluación se suma el apoyo por votación popular, abierta hasta el próximo 30 de diciembre, la cual es clave para que Wake Up, a través de su espacio Wake Up Coffee Lab, logre integrar el ranking.



“Alcanzar el puesto N°14 en Sudamérica fue un logro enorme para nuestro equipo Y Hoy queremos dar el siguiente paso, llevando a Wake Up al escenario mundial. Un desafío que no sería posible sin el apoyo de nuestra comunidad que nos visita diariamente”, señalan Alejandro Cea y Belén Fores, fundadores de Wake Up.



WAKE UP COFFEE BRUNCH Y COFFEE LAB



Fundada en 2017, la marca ha construido una propuesta sólida basada en la excelencia del café, el profesionalismo de sus baristas y una experiencia cuidada para cada cliente con un servicio rápido, técnico y de calidad, sin perder cercanía ni identidad local.



Su crecimiento se ha fortalecido con la creación de Wake Up Coffee Lab y Kosmos Tostaduría, espacios dedicados a la exploración, educación y tostado de café de origen cuidadosamente seleccionado.





CÓMO APOYAR



Invitamos a votar por Wake Up Coffee Lab hasta el próximo 30 de diciembre para que sea parte de las mejores 100 cafeterías del mundo, siguiendo estos pasos:



1.Ingresando al link de nuestro perfil.

2.Seleccionando en el mapa: Sudamérica

3.Votar por: Wake Up Coffee Lab

4.Completar tus datos personales.

5.y confirmar el voto a través del correo electrónico recibido.



