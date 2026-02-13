"LA GENTE JOVEN ESTÁ REDEFINIENDO LA INTIMIDAD": MARIE BERGSTRÖM EXPLICA EL AMOR EN TIEMPOS DE REDES

En pleno siglo XXI, el amor ya no se vive igual que hace 20 o 30 años. La expansión de las redes sociales, los cambios culturales y una mayor apertura sobre la diversidad han transformado profundamente la manera en que las personas se relacionan.

Marie Berström, socióloga e investigadora sueca, presentó en Congreso Futuro 2026 los resultados de un análisis comparativo entre Francia y Chile, con muestras de más de 10.000 jóvenes franceses y más de 20.000 personas en Chile, que permitió observar cómo han evolucionado las relaciones en las nuevas generaciones y qué tendencias comienzan a repetirse en distintos contextos culturales. “Hoy vemos una transformación profunda en el modo en que construimos relaciones y experimentamos el sexo, y esto es particularmente cierto para la generación joven”, indicó la socióloga.

Más relaciones, más exploración: el nuevo escenario del amor

Uno de los primeros hallazgos guarda relación con que las nuevas generaciones están viviendo un periodo más largo de exploración antes de comprometerse en relaciones estables o formar una familia. Esto ha ampliado la diversidad de experiencias afectivas y sexuales. “Los jóvenes de hoy tienen más compañeros sexuales que los jóvenes de ayer”, mostrando cómo los datos comparativos evidencian un aumento significativo en Chile y Francia durante las últimas décadas.





Este cambio cuantitativo viene acompañado de una transformación cualitativa: nuevas formas de nombrar y construir vínculos. “Los jóvenes han inventado nuevas maneras de ser íntimos”, afirmó. “No es solo un nuevo modo de nombrar relaciones, es un nuevo modo de formar relaciones”.

Entre estas nuevas formas aparecen vínculos que mezclan amistad y sexualidad, rompiendo categorías tradicionales. “La generación joven ha inventado o distribuido relaciones que mezclan sexo y amistad y en Chile, un tercio de los jóvenes dijo que su primer compañero sexual fue un amigo o un amigo sexual”, recalcó.

Identidades en expansión: el aumento de la diversidad sexual

Otro cambio relevante es el crecimiento de las identidades sexuales diversas, especialmente entre mujeres jóvenes. “Hoy en día, los jóvenes se identifican menos como heterosexuales que los jóvenes de ayer”, indicó la investigadora. En Francia, casi una de cada cinco mujeres jóvenes se identifica como algo distinto a heterosexual. En Chile, las cifras también muestran un aumento significativo.

Este crecimiento no se explica sólo por cambios en la orientación, sino también por transformaciones culturales y políticas. “La identidad bisexual y la identidad pansexual no se trata sólo de atracción. Se trata de preguntar sobre el género y la inequidad de género. No es sólo una identidad sexual, sino también una identidad política”, explicó.

El fin de las diferencias entre hombres y mujeres en la intimidad

El tercer hallazgo que presentó Marie Bergström, muestra un cambio profundo en las normas sociales: las diferencias entre hombres y mujeres en actitudes sexuales están disminuyendo.





Un ejemplo lo ilustra con claridad: la aceptación del sexo sin amor. En Chile, en 1998, solo el 29% de los hombres y el 11% de las mujeres consideraban aceptable tener sexo sin estar enamorados. Hoy, la mayoría de hombres y mujeres está de acuerdo con esta idea. “La mayoría de las personas piensan que esto está bien. El cambio en las normas es extraordinario”.

El futuro de la intimidad: más complejo y menos binario

En conjunto, estos cambios apuntan a un escenario donde las relaciones ya no responden a categorías rígidas. “Los jóvenes están redefiniendo nuevas formas de construir relaciones, desafiando tres posiciones binarias”, explicó la investigadora: la oposición entre pareja y relación casual, entre heterosexualidad y homosexualidad, y entre comportamientos masculinos y femeninos. El resultado es un panorama más diverso y complejo.

En tiempos de redes sociales, cambios culturales, políticos y mayor diversidad, el amor no desaparece: se transforma. Y con él, también lo hace la forma en que nuestro cerebro, nuestra sociedad y nuestras relaciones lo experimentan.

