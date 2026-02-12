DEL AUTOR SEBASTIANO MONETTA: LANZAN EN CHILE LIBRO SOBRE ECONOMÍA VERDE

Con el objetivo de proponer un análisis riguroso y realista de la relación entre los sistemas económicos y el medioambiente, alejándose de consignas simplificadoras y del alarmismo habitual en el debate ambiental contemporáneo, fue lanzado recientemente en el país el libro "Teoría General de la Economía Verde", escrito por el académico e investigador Sebastiano Monetta. El texto de 318 páginas y un total de 10 capítulos fue publicado por la editorial Santa Inés.

El primer capítulo de esta obra realiza un extenso resumen para entender qué es exactamente la ciencia económica. Se trata de un resumen que es necesario, no sólo por las confusiones que este concepto desata, sino porque permite establecer las ideas fundamentales para abordar luego la idea de economía verde. Lo más relevante de este primer capítulo se relaciona con la siguiente pregunta: En economía ¿Es más importante estudiar la realidad tal cual es, o cómo debería ser?

"En economía predomina el estudio de los sistemas económicos tal cual son y no como deberían ser, ya que los modelos económicos que presenta esta ciencia son una herramienta basada en la realidad misma. No obstante, igualmente esta disciplina entrega un espacio (aunque menor) para la subjetividad de opiniones en lo que se conoce como economía normativa", destaca Monetta.

Los siguientes tres capítulos (2, 3 y 4) se vinculan al primero, en especial porque se refieren a los problemas que generan en la naturaleza los sistemas económicos tradicionales, aunque, al mismo tiempo, la obra relaciona estos problemas con las soluciones que la humanidad ha encontrado para ellos. Estas soluciones se encuentran en marcha ya desde muchísimos años, las cuales son parte de la economía circular y de la economía de capital natural.

"La identidad del presente trabajo consiste en mantener la característica del estudio económico de enfocarse en la realidad tal cual es y no en cómo debería ser, por lo cual se critica el alarmismo o la repetición de consignas instaladas que se alejan del espíritu de siglos de avances en el entendimiento de los sistemas económicos", explica su autor.

Y agrega: "Es muy fácil afirmar que casi todos los mercados, de una u otra forma, dañan la naturaleza, lo cual, es casi una obviedad. Lo difícil y lo novedoso de esta obra es estudiar en profundidad las realidades económicas en funcionamiento, analizando con exactitud los mecanismos de producción y consumo de todas las economías, especialmente de aquellas que han logrado el éxito en el cuidado de la naturaleza".

Respecto a las economías que han logrado el éxito en el cuidado de la naturaleza, se estudian con absoluto detalle en los capítulos 3, 4, 5, 6, 7 y 8, en especial, su historia, sus leyes naturales y su inserción en los modelos económicos. Estos productores y consumidores que cuidan la naturaleza son, en muchos casos, muy distintos entre ellos. Por ejemplo, una producción y consumo de vidrio reciclado tiene como elementos fundamentales las fábricas, los profesionales de la ingeniería industrial y el consumo masivo. En cambio, un área natural protegida abierta al público tiene como elementos fundamentales su territorio natural, los profesionales de la biología y un consumo más limitado. Sólo como referencia, esta obra nombra al primer grupo como economía circular y al segundo como economía de capital natural y son ambas economías las que componen la economía verde.

Los capítulos 6, 7 y 8 ofrecen abundantes modelos económicos referidos a la economía circular y a la economía de capital natural que pueden ser una excelente hoja de ruta para comprender desde la estricta especialidad económica estos dos componentes elementales de la economía verde, lo cual es ideal para complementar el trabajo docente de las áreas de economía y negocios.

Los capítulos 9 y 10 abordan de forma especializada las decisiones políticas y éticas del cuidado del medioambiente. "Se analiza extensamente el estudio macroeconómico por ser un arma eficaz para combatir la pobreza en los países, y se plantean también los temas éticos de futuro, tales como: la ingeniería genética y la desextinción, lo adecuado o no de la reducción del consumo y el derecho de propiedad de la tierra versus el derecho a habitar el planeta de parte de las especies, temas que desafían al lector y que se suman con los muchos desafíos al entendimiento que se encuentran durante toda la obra", resalta Sebastiano Monetta.

Acerca del autor

Sebastiano Monetta B. es ingeniero Industrial de la UTEM y ha dedicado toda su vida profesional al estudio de la economía. Cuenta con un Máster en Economía Circular (UEMC, España) y es Co-fundador de la revista científica: The Green Economics Journal. También ha sido docente, rol donde ha desafiado la enseñanza tradicional, ya que no sólo explica la teoría, sino que es parte de la comunidad de investigadores que son quienes hacen evolucionar esta ciencia. Además de escribir el libro "Teoría General de la Economía Verde" (Editorial Santa Inés), es autor de investigaciones que cuestionan los axiomas clásicos de oferta y demanda, transformando el aula en un laboratorio de análisis crítico donde la Microeconomía se cruza con el Big Data. Su metodología, validada por expertos y distintas universidades elimina la brecha entre la academia y la realidad, formando profesionales capaces de conectar modelos matemáticos, evidencia empírica y sostenibilidad circular.

