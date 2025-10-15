Punta Arenas,
15 de octubre de 2025

ESTUDIANTES DEL LICEO SALESIANO MONSEÑOR FAGNANO PRESENTAN LIBRO “PLIEGUES ÉTICO-POLÍTICOS”

​La obra aborda reflexiones sobre diversos conceptos y problemáticas ético-políticas trabajadas durante el año académico.

pliegueslibro

​​El pasado viernes 10 de octubre, estudiantes de cuarto medio del Liceo Salesiano Monseñor Fagnano participaron en la presentación del libro “Pliegues Ético-Políticos”, una publicación que reúne los ensayos desarrollados en el marco de la asignatura de Filosofía. La obra aborda reflexiones sobre diversos conceptos y problemáticas ético-políticas trabajadas durante el año académico.

 
La ceremonia se llevó a cabo en el gimnasio del establecimiento y contó con la presencia del equipo directivo, encabezado por el rector Álex Contreras, junto a docentes, apoderados y estudiantes de los cursos protagonistas “Cruz” y “Roccaro”, además de los diferenciados de tercero medio “Torres” y “Borgatello”. Durante la actividad, los jóvenes autores recibieron sus ejemplares, compartieron fragmentos de sus textos y entregaron oficialmente algunas copias del libro a la biblioteca Servidei.

 
El profesor de Filosofía, Miguel Álvarez, impulsor del proyecto, señaló que la iniciativa surgió el año pasado tras observar el potencial reflexivo y creativo de sus estudiantes. “Desde el primer momento supe que podían ir más allá. Les propuse transformar sus ensayos en un libro y, con esfuerzo, dedicación y muchas horas de trabajo, logramos concretarlo. Más que un proyecto académico, es un testimonio de que la Filosofía puede dejar huellas reales”, comentó.

 
Constanza Muñoz, estudiante de cuarto medio “Cruz”, expresó su satisfacción por el resultado del trabajo colectivo. “Estoy muy feliz y orgullosa del trabajo que hicimos junto a mis compañeros y del acompañamiento de nuestro profesor. Ver nuestro esfuerzo reflejado en un libro es algo que nos motiva y que recordaremos con cariño”, indicó.

 
En tanto, Goran Ursic, de cuarto medio “Roccaro”, destacó la experiencia como una oportunidad formativa. “Fue muy enriquecedor investigar, escribir y ver nuestro trabajo publicado. Saber que el libro estará incluso en la Biblioteca Nacional es algo que nos llena de orgullo y da sentido a todo el esfuerzo realizado”, agregó.

 
El proyecto fue financiado con recursos SEP y ya se encuentra disponible en la biblioteca del establecimiento para toda la comunidad educativa.

 
La presentación de “Pliegues Ético-Políticos” marcó un hito para los estudiantes y docentes, reflejando el compromiso del establecimiento con la formación integral, el pensamiento crítico y la promoción de espacios que estimulan la reflexión y la creatividad juvenil.


COMUNICACIONES LSMF

EN PUERTO NATALES: SUBCOMISIÓN PREVENTIVA DE TRATA DE PERSONAS REALIZÓ NUEVO OPERATIVO NOCTURNO

HIDRÓGENO VERDE: COMISIÓN DE USO DE BORDE COSTERO APRUEBA TRES CONCESIONES PARA MEGAPROYECTOS LOCALES

​La CRUBC además votó favorablemente para la integración del Secretario Regional Ministerial (Seremi) de Energía, Sergio Cuitiño, quien tendrá derecho a voz, pero no a voto, en la instancia.

​La CRUBC además votó favorablemente para la integración del Secretario Regional Ministerial (Seremi) de Energía, Sergio Cuitiño, quien tendrá derecho a voz, pero no a voto, en la instancia.

MAGALLANES INICIA LA SEGUNDA GENERACIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSICIÓN A LA AGRICULTURA SOSTENIBLE (TAS)

GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
MAGALLANES INICIA LA SEGUNDA GENERACIÓN DEL PROGRAMA DE TRANSICIÓN A LA AGRICULTURA SOSTENIBLE (TAS)

YO CONFÍO Y, ¿TÚ?

FOTO COMPLEJO PENITENCIARIO PUNTA ARENAS

MESA PENITENCIARIA AVANZA EN EL RESGUARDO DE LOS DERECHOS DE PERSONAS EN RECLUSIÓN

vendavalculturalnatales

CON GRAN MARCO DE PÚBLICO SE DESARROLLÓ FERIA LITERARIA "VENDAVAL CULTURAL" EN NATALES

