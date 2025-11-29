Punta Arenas,
29 de noviembre de 2025

EDELMAG REFUERZA SU ROL EN EL FUTURO ENERGÉTICO REGIONAL EN LA FERIA EDUCATIVA DE HIDRÓGENO VERDE

​3° Feria educativa de Hidrógeno Verde

edelmag

En el desarrollo de la 3era Feria Educativa de Hidrógeno Verde realizada en el CIJUM en Punta Arenas durante los días 28 y 29 de noviembre, Edelmag participó con un módulo interactivo orientado a acercar los procesos energéticos a la ciudadanía, especialmente a estudiantes y familias asistentes al evento.

Esteban Cárdenas, representante de Edelmag, destacó el valor de estar presentes en esta instancia educativa, señalando que “es súper importante para nosotros participar de este tipo de ferias porque nos permite conectarnos con la comunidad, con los entes estatales y poder acercarnos y explicar cuáles son los principales desafíos que tenemos como empresa eléctrica de cara al futuro”.

En el stand de la empresa, los visitantes pudieron experimentar directamente cómo se transforma la energía cinética en energía eléctrica a través de una bicicleta adaptada. Al pedalear, el movimiento generaba electricidad que alimentaba una maqueta que representa una población. Según explicó Cárdenas, la idea es que “quienes visiten nuestro stand ellos puedan utilizar una bicicleta y puedan ver cómo la energía cinética se va transformando en energía eléctrica y para eso tenemos una maqueta que representa una población y ellos a través del movimiento que generan al pedalear se convierte en energía eléctrica”.

Además, subrayó la relevancia de que la comunidad se informe sobre los avances y desafíos del hidrógeno verde: “es súper importante que la comunidad se pueda informar porque el H2V es una realidad para ahora y el futuro de la región, representa un importante desafío y nosotros como Edelmag también queríamos ser parte de este tipo de actividades y poder acercarnos a la comunidad”.

La actividad, que reunió a diversas instituciones, buscó promover el conocimiento y la conversación en torno al hidrógeno verde, una de las principales apuestas energéticas para el desarrollo de Magallanes en los próximos años.


