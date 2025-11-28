INACAP PUNTA ARENAS DESTACA AVANCES EN CARRERAS DEL ÁREA ENERGÍA, FORTALEZAS EN TUTORÍA Y ALTA DEMANDA EN EL PROCESO DE ADMISIÓN 2025

Esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, Julio Álvarez, Director del Área de Energía de INACAP, y Fernando Verdugo, tutor del mismo ámbito académico, conversaron sobre los desafíos actuales del sector energético, el acompañamiento académico a los estudiantes y el positivo escenario del proceso de admisión 2025.

En materia de energía, Álvarez explicó que hoy existe un fuerte interés por comprender las transformaciones del sector, especialmente en torno a las nuevas tecnologías aplicadas a energías renovables, la eficiencia energética y la transición hacia sistemas más sostenibles. Señaló que estas inquietudes se relacionan, además, con las proyecciones laborales del rubro y los perfiles de egreso que demanda la industria, donde áreas como la energía solar, eólica, la construcción y los servicios energéticos continúan mostrando amplias oportunidades de desarrollo profesional.

Por su parte, Fernando Verdugo profundizó en el rol de la tutoría, destacando que las consultas más frecuentes tienen relación con los procesos de acompañamiento académico, las estrategias de apoyo en hábitos de estudio y los mecanismos de seguimiento del avance de cada estudiante. También abordó la importancia de la comunicación oportuna frente a eventuales dificultades académicas o administrativas, así como las herramientas utilizadas para orientar y monitorear el progreso durante toda la carrera, con el objetivo de fortalecer la continuidad formativa.

Respecto al proceso de admisión 2025, ambos representantes de INACAP recordaron que este se encuentra abierto desde el 2 de octubre y que la matrícula es gratuita hasta el 31 de diciembre. Destacaron además que cuatro carreras ya se encuentran prácticamente cerradas y con lista de espera: Gastronomía, Ingeniería en Mecánica y Electromecánica Automotriz, Técnico en Enfermería y Técnico en Mantenimiento Industrial, reflejando el alto interés de los jóvenes por incorporarse a estas áreas de formación técnica y profesional.





​



​

