NEMA ENTREGA DETALLES DE ALIANZAS EDUCATIVAS Y DESARROLLO DE CAPACIDADES LOCALES EN LA 3ª FERIA EDUCATIVA DE HIDRÓGENO VERDE

Durante este fin de semana, en el desarrollo de la 3era Feria Educativa de Hidrógeno Verde realizada en el CIJUM en Punta Arenas durante los días 28 y 29 de noviembre, el director ejecutivo de NEMa, Ignacio Covacevich, comentó sobre el trabajo que la institución está impulsando para fortalecer el talento local y el ecosistema de innovación asociado a las energías limpias.

Covacevich informó que durante la mañana del viernes participó en la firma de un convenio con la Universidad de Magallanes, Inacap, Santo Tomás y el CFT de Magallanes, con el fin de implementar un programa dirigido a jóvenes de últimos años de carreras STEM. Según explicó, "este es un programa que dura dos años y en el cual vamos a desarrollar innovación y emprendimiento y lo que busca es crear las capacidades en la universidad; entonces hacemos clases tanto a los alumnos como a los profesores y finalizado estos dos años la universidad se queda con la capacidad para seguir desarrollando este tipo de programas”. Agregó que estos programas se basan en desafíos reales que la industria presenta y que los estudiantes deben resolver.

El director ejecutivo recalcó que el propósito principal de NEMa es impulsar el desarrollo tecnológico local. “El objetivo de NEMa es crear capacidades a nivel local; nosotros la base es Magallanes justamente y tenemos que crear aquí capacidades de desarrollo tecnológico y talento humano también”, sostuvo. En esa línea, detalló que actualmente están trabajando en una serie de iniciativas junto a la Universidad Adolfo Ibáñez, la Universidad de Chile y un centro de investigación tecnológica finlandés, con quienes están construyendo un portafolio de proyectos destinado al futuro Centro Tecnológico.

Sobre la feria, Covacevich valoró el ambiente colaborativo que se está generando en torno al hidrógeno verde y las energías renovables. Afirmó que “hay mucha información, muy buena información, pero yo lo que más destacaría es que se ve un ecosistema que está empujando desde las autoridades hasta el mundo privado para hacer un desarrollo y para hacer un desarrollo sostenible y que sea algo que además aporte al desarrollo de otras industrias en Magallanes y en la descarbonización de la región”.

Finalmente, hizo un llamado a las instituciones, empresas y comunidad educativa a acercarse a NEMa. Expresó que “vamos a tener un portafolio de proyectos, vamos a estar abiertos a desarrollar proyectos con distintas universidades o instituciones además de distintas empresas de la región, así que más que nada estamos en modo informativo y dándonos a conocer para poder ir desarrollando trabajos con distintos actores”.

