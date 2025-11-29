Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
BANNER COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
crosur jardin 250PX
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

29 de noviembre de 2025

NEMA ENTREGA DETALLES DE ALIANZAS EDUCATIVAS Y DESARROLLO DE CAPACIDADES LOCALES EN LA 3ª FERIA EDUCATIVA DE HIDRÓGENO VERDE

​3° Feria educativa de Hidrógeno Verde

nema

Durante este fin de semana, en el desarrollo de la 3era Feria Educativa de Hidrógeno Verde realizada en el CIJUM en Punta Arenas durante los días 28 y 29 de noviembre, el director ejecutivo de NEMa, Ignacio Covacevich, comentó sobre el trabajo que la institución está impulsando para fortalecer el talento local y el ecosistema de innovación asociado a las energías limpias.

Covacevich informó que durante la mañana del viernes participó en la firma de un convenio con la Universidad de Magallanes, Inacap, Santo Tomás y el CFT de Magallanes, con el fin de implementar un programa dirigido a jóvenes de últimos años de carreras STEM. Según explicó, "este es un programa que dura dos años y en el cual vamos a desarrollar innovación y emprendimiento y lo que busca es crear las capacidades en la universidad; entonces hacemos clases tanto a los alumnos como a los profesores y finalizado estos dos años la universidad se queda con la capacidad para seguir desarrollando este tipo de programas”. Agregó que estos programas se basan en desafíos reales que la industria presenta y que los estudiantes deben resolver.

El director ejecutivo recalcó que el propósito principal de NEMa es impulsar el desarrollo tecnológico local. “El objetivo de NEMa es crear capacidades a nivel local; nosotros la base es Magallanes justamente y tenemos que crear aquí capacidades de desarrollo tecnológico y talento humano también”, sostuvo. En esa línea, detalló que actualmente están trabajando en una serie de iniciativas junto a la Universidad Adolfo Ibáñez, la Universidad de Chile y un centro de investigación tecnológica finlandés, con quienes están construyendo un portafolio de proyectos destinado al futuro Centro Tecnológico.

Sobre la feria, Covacevich valoró el ambiente colaborativo que se está generando en torno al hidrógeno verde y las energías renovables. Afirmó que “hay mucha información, muy buena información, pero yo lo que más destacaría es que se ve un ecosistema que está empujando desde las autoridades hasta el mundo privado para hacer un desarrollo y para hacer un desarrollo sostenible y que sea algo que además aporte al desarrollo de otras industrias en Magallanes y en la descarbonización de la región”.

Finalmente, hizo un llamado a las instituciones, empresas y comunidad educativa a acercarse a NEMa. Expresó que “vamos a tener un portafolio de proyectos, vamos a estar abiertos a desarrollar proyectos con distintas universidades o instituciones además de distintas empresas de la región, así que más que nada estamos en modo informativo y dándonos a conocer para poder ir desarrollando trabajos con distintos actores”.


finning

FINNING CATERPILLAR DESTACA SU ROL EN LA CADENA DE VALOR DEL HIDRÓGENO VERDE EN LA 3ERA FERIA EDUCATIVA H2V

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

V EDICIÓN DEL CAMPEONATO MUNICIPAL DE GIMNASIA ARTÍSTICA REUNIÓ A 200 TALENTOS

Leer Más

Atletas de Punta Arenas y Santiago compitieron en el Gimnasio de la UMAG en una jornada marcada por el apoyo familiar y el crecimiento de la disciplina en la comuna.


Atletas de Punta Arenas y Santiago compitieron en el Gimnasio de la UMAG en una jornada marcada por el apoyo familiar y el crecimiento de la disciplina en la comuna.


V CAMPEONATO MUNICIPAL DE GIMNASIA ARTÍSTICA (8)
nuestrospodcast
J

CARNAVALITO DE LA BIODIVERSIDAD REUNIRÁ A PREESCOLARES EN TORNO A LA NATURALEZA

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

crosur jardin 250PX
COVEPA JARDIN 36X336PX
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
V CAMPEONATO MUNICIPAL DE GIMNASIA ARTÍSTICA (8)

V EDICIÓN DEL CAMPEONATO MUNICIPAL DE GIMNASIA ARTÍSTICA REUNIÓ A 200 TALENTOS

crosur jardin 250PX
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
CASINO336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
FOTO-SENADOR-BIANCHI

SENADOR BIANCHI PROPONE "LEY MAYOL" PARA REGULAR ENCUESTAS ELECTORALES PARA EVITAR MANIPULACIÓN DE VOTANTES INDECISOS

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
hifferiah2v

POR TERCER AÑO CONSECUTIVO: HIF ESTARÁ PRESENTE EN LA FERIA EDUCATIVA DE HIDRÓGENO VERDE EN MAGALLANES