Punta Arenas,
27 de noviembre de 2025

BALLET DEL TEATRO MUNICIPAL DESLUMBRA EN EMOTIVA GALA DE FIN DE AÑO

​El elenco presentó tres obras ante un recinto repleto, consolidando su crecimiento artístico y marcando el inicio del cierre de la Cartelera Cultural 2025.

GALA MUNICIPAL (1)

El Teatro Municipal José Bohr se repletó la tarde de este jueves para recibir la Gala del elenco de Ballet del Teatro Municipal de Punta Arenas, en una presentación que confirmó el ascenso artístico de sus bailarines y el posicionamiento del proyecto formativo impulsado por la Municipalidad. En un espectáculo de 70 minutos, el público disfrutó extractos de "Lago de los Cisnes", el estreno de "Selección con nombre de Mujer" y la reposición del clásico "Bolero de Ravel", en una puesta en escena que combinó técnica, interpretación y una sólida propuesta escénica.


Finalizada la función, el alcalde Claudio Radonich destacó la consolidación que ha alcanzado este proyecto cultural. "Muy contento, con el teatro lleno y el orgullo de ver cómo ha ido creciendo esta escuela, cómo han ido trabajando sus integrantes". Añadió que el avance del elenco refleja una convicción municipal respecto al acceso a la cultura: "Nos miraban con recelo en un principio, que cómo el ballet, que era muy cuico. Nada de eso: esto es un derecho, el derecho a la cultura no tiene letra chica". El jefe comunal recordó además que en marzo se realizarán nuevas audiciones, invitando a jóvenes interesados a integrarse al elenco del Teatro Municipal.


La gala fue desarrollada por 14 bailarinas bajo la dirección de Iván Antigual y la coordinación de Karen San Martín, marcando la octava función del año y reafirmando la presencia del elenco en la escena artística local, con una respuesta positiva y sostenida del público.


Lo que viene en la Cartelera Cultural 2025


El cierre del año continuará con más galas municipales en el Teatro José Bohr: El viernes 28 de noviembre a las 19:00 horas se realizará la Gala de la Orquesta y Coro Municipal con el concierto "Chile: Música y Tradición". El sábado 29 de noviembre a las 19:00 horas será el turno de la Gala del Ballet Folklórico Municipal, con extractos de "Valparaíso", "Norte" y el estreno de "Cancionero Austral". Finalmente, el domingo 30 de noviembre a las 19:00 horas se presentará la Gala del Coro Voces Blancas, que interpretará 12 villancicos navideños.


Todas las actividades son gratuitas, con retiro previo de invitaciones en los lugares y horarios informados por la Municipalidad de Punta Arenas. Con un teatro nuevamente lleno y una programación que se mantiene activa hasta fin de año, la administración comunal continúa fortaleciendo su compromiso con el acceso a la cultura para toda la ciudadanía.


​UN ARGENTINO VIAJÓ A PUNTA ARENAS, NO RESPETÓ UNA SEÑALIZACIÓN Y SE ESTANCÓ EN HORMIGÓN FRESCO EN PLENA RUTA

PRESIDENTE GABRIEL BORIC ENCABEZA CEREMONIA DE INICIO DE OBRAS DEL PARQUE VILLA ALFREDO LORCA EN PUNTA ARENAS

Leer Más

​El mandatario lideró el hito que marca el inicio de los trabajos para crear un nuevo espacio urbano en la comuna, que además de contemplar mobiliario, áreas infantiles y áreas verdes, implicará obras de abovedamiento del estero Llau Llau.

nuestrospodcast
CCHC MAGALLANES IMPULSA LA FORMACIÓN TÉCNICO-PROFESIONAL EN EL SEGUNDO ENCUENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN 2025

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

VECINOS Y VECINAS REALIZARON DIVERSOS TRÁMITES EN UN NUEVO GOBIERNO EN TERRENO ENFOCADO EN PERSONAS CUIDADORAS

SUBCOMISIÓN DE PREVENCIÓN DE TRATA DE PERSONAS REALIZÓ SU PRIMER OPERATIVO NOCTURNO EN PUERTO WILLIAMS