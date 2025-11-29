Punta Arenas,
29 de noviembre de 2025

PARTICIPACIÓN DE UMAG EN FERIA DE H2V DESTACA PROGRAMAS Y PREPARACIÓN PARA LA NUEVA INDUSTRIA ENERGÉTICA

​3° Feria educativa de Hidrógeno Verde

Este fin de semana, en el desarrollo de la 3ª Feria Educativa de Hidrógeno Verde realizada en el CIJUM en Punta Arenas durante los días 28 y 29 de noviembre, la Universidad de Magallanes tuvo una activa participación a través de su Facultad de Ingeniería. En representación de la institución, María Luis Ojeda destacó el despliegue académico y técnico con el que la UMAG busca contribuir al crecimiento de esta nueva industria en la región.

“Para nosotros que hemos estado participando año a año en la feria, en esta oportunidad vinimos a mostrar equipamiento para la enseñanza de la producción y uso del H2V y también toda la parrilla de carreras que están relacionadas con la industria y también algunos programas adicionales como nuestro magíster en energías renovables y diplomado en H2V”, señaló.

La académica recordó además el rol histórico de la casa de estudios en el impulso al desarrollo productivo local: “La UMAG como ex sede UTE en los años 60 fue creada justamente para ayudar a la producción regional y apoyar a lo que era ENAP, la universidad siempre ha estado presente con el desarrollo productivo de la región”.

En ese sentido, subrayó la importancia de preparar capital humano para los desafíos que trae la nueva matriz energética. “Por lo tanto, si se viene una nueva industria tenemos que estar al día para formar los profesionales y técnicos que se requieran; para disminuir las brechas de información para que la gente sepa la comunidad también de qué se trata, cuáles son los posibles impactos o no impactos, qué se requiere, qué formación, y que las oportunidades que se puedan generar para nuestros alumnos y egresados de los colegios hoy día que puedan incorporarse en este mundo productivo”, explicó.

La participación de la Facultad de Ingeniería buscó acercar estas herramientas y conocimientos tanto a estudiantes como a familias y público general, reforzando el papel de la UMAG como actor clave en la transición energética regional.


OFERTA ACADÉMICA Y VÍNCULO TERRITORIAL: CFT MAGALLANES SE HIZO PRESENTE EN ENCUENTRO EDUCATIVO DE HIDRÓGENO VERDE

CARNAVALITO DE LA BIODIVERSIDAD REUNIRÁ A PREESCOLARES EN TORNO A LA NATURALEZA

DIRECTORES DE SEGURIDAD DE MUNICIPIOS DESTACAN IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE TELEVIGILANCIA NACIONAL EN CONTROL DE LA DELINCUENCIA

V EDICIÓN DEL CAMPEONATO MUNICIPAL DE GIMNASIA ARTÍSTICA REUNIÓ A 200 TALENTOS

PRESIDENTE GABRIEL BORIC DURANTE CEREMONIA DE TÉRMINO DE OBRAS DEL CESFAM 18 DE SEPTIEMBRE DE PUNTA ARENAS: “ES UN HITO LARGAMENTE ESPERADO POR LA COMUNIDAD”