ULOG RESALTA APORTE DE LA LOGÍSTICA EN LA 3ERA FERIA EDUCATIVA DE HIDRÓGENO VERDE

Este fin de semana, en el desarrollo de la 3era Feria Educativa de Hidrógeno Verde realizada en el CIJUM en Punta Arenas durante los días 28 y 29 de noviembre, Ulog participó por segunda vez con un módulo interactivo dirigido a niños, estudiantes y familias. Allí, Diego Muñoz, jefe de negocios logísticos de la empresa, valoró la instancia como una oportunidad concreta para acercar la industria del hidrógeno verde a la comunidad desde una perspectiva simple y didáctica.

“Nosotros estamos súper contentos, esta es la segunda vez que participamos de esta feria de hidrógeno y es un placer poder contar con toda la comunidad, los niños que pueden aprender un poco más acerca de lo que nosotros realizamos y aprender de manera didáctica un poco más acerca de la logística asociada al H2V”, señaló Muñoz, enfatizando la relevancia de abrir espacios educativos en torno a una industria en expansión.

El representante de Ulog recalcó que estas ferias permiten “bajar esta información que de repente es muy técnica, pero llevarlo a lo simple, que la gente y las familias puedan entender y comprender qué es lo que viene asociado a la industria del H2V”, destacando que la empresa busca justamente eso: explicar de forma clara procesos complejos relacionados con la operación portuaria, el transporte, el almacenaje y los servicios a la carga.

Durante la feria, los asistentes pudieron conocer la experiencia de Ulog en proyectos eólicos, en particular su participación en el proyecto eólico Cullen, además de participar de manera lúdica en un memorice educativo que expone todas las fases de la industria del hidrógeno verde, “desde la generación hasta la entrega en destino final, en este caso en Europa o cualquier parte del mundo”.

Muñoz añadió que como empresa logística y operador del Grupo Ultramar, Ulog busca mantener un rol activo en la difusión de estos contenidos. “Hoy día nosotros como Ulog… queremos hacer eso, llevar la logística de manera simple asociada a procesos complejos pero enseñarles a los niños, estudiantes y familias cómo se realizan estos proyectos”, afirmó.

​

