SERVIU ABRE LICITACIÓN PARA MEJORAR EL CENTRO COSTUMBRISTA DE LAGUNA BLANCA

El Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU) de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena informa la apertura del proceso de Licitación del proyecto “Mejoramiento Integral Centro Costumbrista, Laguna Blanca”, iniciativa que busca potenciar uno de los espacios comunitarios y turísticos más relevantes de la comuna.

La propuesta considera una inversión de 2.700 millones de pesos y una intervención integral del recinto, que incluye ordenamiento de infraestructura existente, obras de pavimentación, mejoramiento de cocinerías y fogones, mobiliario urbano, paisajismo, iluminación, habilitación sanitaria, además de la construcción y mejoramiento de corrales de mediana escala para actividades tradicionales vinculadas a la ganadería y muestras costumbristas.

“El mejoramiento del Centro Costumbrista es una inversión que apunta al corazón de la vida comunitaria en Laguna Blanca. No solo mejoramos infraestructura, sino que fortalecemos un espacio que refleja la identidad, la cultura y las tradiciones rurales de la región. Esperamos una amplia participación de empresas para llevar adelante este proyecto tan significativo”, afirmó el director (s) del SERVIU, Omar González Asenjo.

El Centro Costumbrista de Laguna Blanca es un espacio emblemático para Villa Tehuelche, utilizado para ferias, encuentros comunitarios y actividades culturales propias del territorio rural de la estepa magallánica. Su renovación permitirá fortalecer la identidad local y brindar mejores condiciones para la realización de eventos que atraen visitantes cada año.

“Estas obras serán financiadas por el Gobierno Regional, a través del Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), y permitirán que la comuna cuente con un recinto más seguro, accesible y equipado para recibir a vecinas, vecinos y visitantes, promoviendo el desarrollo local y el turismo rural”, agregó el director (s) del SERVIU.

De acuerdo con la programación, el proceso contempla hitos clave para las empresas interesadas. Las respuestas y aclaraciones estarán disponibles el 29 de noviembre, a las 17:00 horas; mientras que el cierre de recepción de ofertas se realizará el 12 de diciembre, a las 10:00 horas. "Ese mismo día se efectuará la apertura técnica, y la económica se desarrollará el 19 de diciembre", explicó la autoridad.

La licitación se rige bajo el sistema A Suma Alzada, según lo establecido en el D.S. Nº 236/2002 (V. y U.) y sus modificaciones, y está dirigida a empresas inscritas en la categoría Primera Categoría Rubro “A2” (edificios no habitacionales) y Rubro “B1” (obras viales).

El SERVIU Magallanes invita a todas las empresas interesadas a revisar las bases y antecedentes del proceso disponibles en www.mercadopublico.cl, bajo el ID 638-44-0125, y a presentar sus propuestas dentro de los plazos establecidos.

