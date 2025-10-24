Punta Arenas,
24 de octubre de 2025

SEREMI DE ENERGÍA ENTREGA "SELLO COMUNA ENERGÉTICA" A MUNICIPALIDAD DE LAGUNA BLANCA

​La distinción entregada por el titular regional de Energía, Sergio Cuitiño, al alcalde de la comuna, Fernando Ojeda, certifica y reconoce la gestión que está realizando el municipio en virtud de los objetivos trazados en su Estrategia Energética Local.

seremienergialblanca

 En el marco del programa Comuna Energética que impulsa el Ministerio de Energía y la Agencia de Sostenibilidad Energética (AgenciaSE), el titular regional del ramo, Sergio Cuitiño, entregó al alcalde de Laguna Blanca, Fernando Ojeda, el "Sello Comuna Energética Nivel Básico", que certifica y reconoce la gestión energética local que está realizando el municipio en su territorio. 

MEJOR GESTIÓN ENERGÉTICA

Según el Seremi Cuitiño, el programa Comuna Energética se posiciona como una efectiva herramienta, "para contribuir a mejorar la gestión energética y la participación de los municipios y actores locales en el diseño e implementación de iniciativas replicables e innovadoras de energía sostenible para las comunas de Chile".

En este sentido, el secretario regional de Energía de Magallanes agregó que "el programa Comuna Energética viene a promover el desarrollo energético sostenible, aprovechando los espacios de mejora detectados en el contexto de la elaboración de su Estrategia Energética Local (EEL). Junto con ello buscamos fortalecer la gestión energética municipal en las comunas del país, a fin de avanzar en la mitigación de los efectos del cambio climático, incrementar la resiliencia de los territorios, e impulsar la competitividad y productividad del sector energía".

Asimismo, Cuitiño felicitó al municipio de Laguna Blanca, a su alcalde y a los habitantes de la comuna, "por las acciones que está llevando adelante en materia de desarrollo e implementación de iniciativas contempladas en el diseño de su Estrategia Energética Local (EEL); motivo por el cual hoy estamos realizando esta distinción".

MUNICIPIOS SOSTENIBLES

Por su parte, el jefe comunal de Laguna Blanca, Fernando Ojeda, agradeció el reconocimiento que significa el Sello Básico.

"Esta herramienta de gestión que se viene trabajando como municipio en cuanto a implementación, nos ha venido a ayudar a ordenar y priorizar nuestros objetivos energéticos estratégicos, dada la importancia geográfica que tiene nuestra comuna, como puente entre las dos principales capitales provinciales de Magallanes", dijo.

"Nuestra idea como municipio, es ir sistematizando nuestros objetivos estratégicos en atención al contexto y la mejora continua de la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas", apuntó el edil. 

Los instrumentos de gestión establecidos en la línea de acción del Ministerio de Energía y de la Agencia de Sostenibilidad Energética para las comunas del país se encuentran en la EEL y el Sello Comuna Energética. Este último tiene tres niveles: Básico, Intermedio y Avanzado.

"Hoy tenemos el agrado y satisfacción de contarle a la comunidad que, como comuna, hemos alcanzado el nivel Básico en menos de un año", puntualizó la autoridad comunal. 

LOGROS

Laguna Blanca es la tercera comuna de la región en obtener su Sello Básico junto a Natales y Cabo de Hornos; y ahora se prepara para obtener el nivel Intermedio.

Cabe destacar que Magallanes y la Antártica Chilena, es la única región del país donde actualmente todas sus comunas cuentan con su respectiva Estrategia Energética Local, y cuyo diseño fue financiado por la SUBDERE.  


Firma convenio Cabo de Hornos 2

PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDADOS AUMENTARÁ UN 44% SU PRESUPUESTO EN CABO DE HORNOS

​A poco más de dos años de su ingreso a Evaluación ambiental, la planta de combustibles carbono neutral Cabo Negro de HIF Global -que involucra una inversión de US$ 830 millones- selló una etapa clave. Sería el primer gran proyecto vinculado al hidrógeno verde en la Región de Magallanes. 

