Punta Arenas,
21 de octubre de 2025

77% DE AVANCE PRESENTAN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA ÚLTIMA ESPERANZA

​La ejecución considera el mejoramiento desde la Ruta 9 hasta el tramo de la Av. Última Esperanza con la calle Rubén Darío, en una longitud de 1,3 km aproximadamente.

mopnatales

​La Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, se encuentra ejecutando la construcción de la extensión de la Avenida Última Esperanza, iniciativa que persigue poder concretar este histórico sueño de la comunidad Natalina.

 
Las obras, a cargo de la empresa Famco, presentan un 77 por ciento de avance físico, con una inversión sectorial del Ministerio de Obras Públicas de $7.540.127.558.

 
La ejecución considera el mejoramiento desde la Ruta 9 hasta el tramo de la Av. Última Esperanza con la calle Rubén Darío, en una longitud de 1,3 km aproximadamente.

 
“Con esta gran iniciativa, anhelada desde hace muchos años por los habitantes de Puerto Natales, realizamos un mejoramiento integro con la pavimentación del acceso a la ciudad, en el sector comprendido desde la intersección de la Ruta 9 con el empalme de la Avenida Última Esperanza, mejorando la seguridad y la conectividad de las usuarias y usuarios”, dijo el Seremi de Obras Públicas, José Luis Hernández.

 
Destacó el Seremi MOP que además con la ejecución de las obras “estamos dotando de una nueva alternativa de ingreso a la capital de la Provincia de Última Esperanza, lo cual provocará una importante descongestión vial en el acceso a Puerto Natales”.

 
Las obras, consideran además de la ejecución en hormigón de una calzada simple de dos pistas bidireccional, mejoramiento geométrico, obras de saneamiento, señalizaciones y seguridad vial.

"PEQUEÑAS VOCES, GRANDES IDEAS": NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES PRESENTARON PROPUESTAS AL GABINETE REGIONAL EN MAGALLANES

EXTIENDEN MARCHA BLANCA DE RECAUDO ELECTRÓNICO PARA SEGUIR SUMANDO NUEVOS USUARIOS AL SISTEMA

​El fin del efectivo a bordo de los buses urbanos del transporte público de Punta Arenas llegará el 2 de enero 2026.

​El fin del efectivo a bordo de los buses urbanos del transporte público de Punta Arenas llegará el 2 de enero 2026.

mopnatales

77% DE AVANCE PRESENTAN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA ÚLTIMA ESPERANZA

mopnatales

77% DE AVANCE PRESENTAN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA ÚLTIMA ESPERANZA

FOTO BIANCHI 2

SENADOR BIANCHI DENUNCIA QUE CUENTAS ELÉCTRICAS SUFRIRÁN NUEVA ALZA POR DEUDA CON LAS DISTRIBUIDORAS: "EL MINISTRO GARCÍA ESTÁ TAPANDO LA REALIDAD PORQUE ESTAMOS A LA VUELTA DE UNA ELECCIÓN"

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

WhatsApp Image 2025-10-16 at 4

ISL Y HOSPITAL REGIONAL SE UNEN PARA VISIBILIZAR EL SEGURO DE ACCIDENTES LABORALES

