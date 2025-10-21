77% DE AVANCE PRESENTAN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE LA AVENIDA ÚLTIMA ESPERANZA

​La Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas, se encuentra ejecutando la construcción de la extensión de la Avenida Última Esperanza, iniciativa que persigue poder concretar este histórico sueño de la comunidad Natalina.



Las obras, a cargo de la empresa Famco, presentan un 77 por ciento de avance físico, con una inversión sectorial del Ministerio de Obras Públicas de $7.540.127.558.



La ejecución considera el mejoramiento desde la Ruta 9 hasta el tramo de la Av. Última Esperanza con la calle Rubén Darío, en una longitud de 1,3 km aproximadamente.



“Con esta gran iniciativa, anhelada desde hace muchos años por los habitantes de Puerto Natales, realizamos un mejoramiento integro con la pavimentación del acceso a la ciudad, en el sector comprendido desde la intersección de la Ruta 9 con el empalme de la Avenida Última Esperanza, mejorando la seguridad y la conectividad de las usuarias y usuarios”, dijo el Seremi de Obras Públicas, José Luis Hernández.



Destacó el Seremi MOP que además con la ejecución de las obras “estamos dotando de una nueva alternativa de ingreso a la capital de la Provincia de Última Esperanza, lo cual provocará una importante descongestión vial en el acceso a Puerto Natales”.



Las obras, consideran además de la ejecución en hormigón de una calzada simple de dos pistas bidireccional, mejoramiento geométrico, obras de saneamiento, señalizaciones y seguridad vial.



