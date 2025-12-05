AUTORIDAD MARÍTIMA PARTICIPÓ EN OPERATIVO DE FISCALIZACIÓN COORDINADO POR LA SEREMIA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN PRIMERA ANGOSTURA

Este 05 de diciembre, en el marco de las tareas preventivas del presente fin de semana largo, la Autoridad Marítima participó de un operativo conjunto de fiscalización coordinado por la Secretaría Regional Ministerial de Seguridad Pública de la Región de Magallanes y Antártica Chilena.

En el despliegue participaron patrullas de Policía Marítima dispuestas en Bahía Azul y Punta Delgada, además del binomio detector de drogas, operando de esta manera efectivos dependientes de las Capitanías de Puerto de Punta Arenas, Tierra del Fuego y Punta Delgada.

En la instancia se realizaron los procesos de fiscalización cumpliendo con los protocolos establecidos, tanto a automóviles como pasajeros de los ferry de conectividad, con efectivos que tanto a bordo como en tierra trabajaron en conjunto con personal de Policía de Investigaciones, Servicio Agrícola y Ganadero, Ilustre Municipalidad y Carabineros de Chile del Retén de Cerro Sombrero.

El Capitán de Puerto de Tierra del Fuego, Teniente Primero Litoral Francisco Morales, destacó que "el trabajo conjunto se realizó con distintas instituciones, en donde la Autoridad Marítima desarrolló las labores propias de su jurisdicción, en donde a pesar del fuerte viento y las bajas temperaturas, realizamos constantemente nuestra labor resguardando en ámbito marítimo".

En el operativo la Autoridad Marítima realizó diferentes fiscalizaciones, trabajando de manera coordinada con las instituciones que fueron parte de este esfuerzo, el cual es parte de las tareas constantes que se realizan a lo largo del litoral de nuestro país.

