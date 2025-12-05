Punta Arenas,
5 de diciembre de 2025

AUTORIDAD MARÍTIMA PARTICIPÓ EN OPERATIVO DE FISCALIZACIÓN COORDINADO POR LA SEREMIA DE SEGURIDAD PÚBLICA EN PRIMERA ANGOSTURA

​En el despliegue participaron patrullas de Policía Marítima dispuestas en Bahía Azul y Punta Delgada, además del binomio detector de drogas.

Operativo Conjunto de la Autoridad Marítima en Punta Delgada 2

Este 05 de diciembre, en el marco de las tareas preventivas del presente fin de semana largo, la Autoridad Marítima participó de un operativo conjunto de fiscalización coordinado por la Secretaría Regional Ministerial de Seguridad Pública de la Región de Magallanes y Antártica Chilena.

 

En el despliegue participaron patrullas de Policía Marítima dispuestas en Bahía Azul y Punta Delgada, además del binomio detector de drogas, operando de esta manera efectivos dependientes de las Capitanías de Puerto de Punta Arenas, Tierra del Fuego y Punta Delgada.

 

En la instancia se realizaron los procesos de fiscalización cumpliendo con los protocolos establecidos, tanto a automóviles como pasajeros de los ferry de conectividad, con efectivos que tanto a bordo como en tierra trabajaron en conjunto con personal de Policía de Investigaciones, Servicio Agrícola y Ganadero, Ilustre Municipalidad y Carabineros de Chile del Retén de Cerro Sombrero.

 

El Capitán de Puerto de Tierra del Fuego, Teniente Primero Litoral Francisco Morales, destacó que "el trabajo conjunto se realizó con distintas instituciones, en donde la Autoridad Marítima desarrolló las labores propias de su jurisdicción, en donde a pesar del fuerte viento y las bajas temperaturas, realizamos constantemente nuestra labor resguardando en ámbito marítimo".

 

En el operativo la Autoridad Marítima realizó diferentes fiscalizaciones, trabajando de manera coordinada con las instituciones que fueron parte de este esfuerzo, el cual es parte de las tareas constantes que se realizan a lo largo del litoral de nuestro país. 


CON APOYO DE LA ARMADA EL MINISTERIO DE BIENES NACIONALES FISCALIZÓ TERRENOS EN LA PENÍNSULA ANTONIO VARAS

MEJORA LA PESCA ARTESANAL DE MAGALLANES: GOBIERNO REGIONAL, INDESPA Y ARMADORES CELEBRAN CONCURSO QUE BENEFICIARÁ A MÁS DE 185 PERSONAS

​El Gobernador Jorge Flies relevó este “proyecto único en el país, el más importante con la pesca artesanal que la región tiene con el sector”: “Estamos muy contentos, porque es un proceso de trabajo con el sector”.

PUNTA ARENAS ES SEDE DE LA REUNIÓN DE LA COMISIÓN HIDROGRÁFICA ANTÁRTICA TRAS CASI DOS DÉCADAS

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

NATALES FUE LA COMUNA ESCOGIDA PARA DAR INICIO AL MES DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

CCHC MAGALLANES Y CORPORACIÓN CIUDADES IMPULSAN DIÁLOGO COMÚN PARA DISEÑAR EL FUTURO URBANO DE PUNTA ARENAS