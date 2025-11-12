Punta Arenas,
12 de noviembre de 2025

SUBCOMISIÓN DE PREVENCIÓN DE TRATA DE PERSONAS EJECUTA INÉDITO OPERATIVO NOCTURNO EN PORVENIR

​En una labor colaborativa a nivel regional y provincial, se llevó a cabo un recorrido por seis establecimientos nocturnos de la capital de Tierra del Fuego.

trataporvenir

​ Un inédito operativo nocturno, ejecutado por la sub mesa de prevención del delito de trata de personas, se realizó el pasado fin de semana en la comuna de Porvenir, liderado por la seremi del Trabajo, en conjunto con la Delegación Presidencial Provincial de Tierra del Fuego, Carabineros, Policía de Investigaciones y la Inspección del Trabajo.

 
Se trata del quinto operativo a nivel regional desarrollado por esta subcomisión, en el que se hizo un recorrido por seis establecimientos nocturnos de la comuna, con el objetivo de dar a conocer la normativa en torno al delito de trata de personas y, a su vez, detectar y prevenir este flagelo en la provincia.

 
En palabras de la seremi del Trabajo, Jessica Bengoa Mayorga, “este es nuestro quinto operativo nocturno de este año, pero es el primero que desarrollamos en la provincia de Tierra del Fuego. Estamos sumamente agradecidos por el apoyo del Delegado Provincial y de quienes ya son parte permanente de esta sub mesa, como son la Policía de Investigaciones y Carabineros”.

 
“En esta oportunidad, además, tuvimos el acompañamiento del inspector provincial del Trabajo y de una de las funcionarias del servicio en la comuna, quienes desarrollaron una intensa labor de fiscalización en torno a materias laborales, como contratos de trabajo, libros de asistencia, seguridad laboral, entre otras, lo cual da un marco completo a este círculo virtuoso de colaboración interinstitucional”, añadió la autoridad laboral.

 
La labor de la Policía de Investigaciones durante los operativos dice relación con el control de personas migrantes, lo que llevó a un total de 21 personas fiscalizadas y consultadas, dentro de los cuales se encontraron 13 personas de nacionalidad extranjera.

 
Al respecto, el subprefecto Patricio Gómez, jefe del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Punta Arenas, detalló que “durante la fiscalización conjunta efectuada en el marco de la mesa intersectorial contra la trata de personas, detectives de Migraciones y Policía Internacional de Punta Arenas controlaron a 13 personas extranjeras. De ellas, dos fueron sorprendidas infringiendo la Ley de Migración y Extranjería al realizar actividades remuneradas sin la autorización correspondiente, por lo que serán denunciadas a la autoridad administrativa”.

 
Por su parte, el mayor de Carabineros Juan Pablo Gatica, jefe de la Sección regional de DD.HH. y Protección de la Familia, señaló que “este fin de semana se realizó un operativo de la submesa de Trata en la comuna de Porvenir donde Carabineros de la Tercera Comisaría de Porvenir, junto a la Seremi del Trabajo, Delegación Presidencial e Inspección del Trabajo, fiscalizaron distintos locales nocturnos para prevenir y erradicar el delito de trata de personas”.

 
La autoridad destacó que, durante este último período, la submesa ha establecido una labor fundamental reforzando su función preventiva y fiscalizadora en toda la región de Magallanes, por lo que indican que, durante este año, continuarán ejecutándose nuevos operativos en la zona.


MINVU ENTREGA VIVIENDAS DEL CONDOMINIO FRANCISCO BETTANCOURT A PERSONAS RECONOCIDAS EN EL INFORME VALECH

MINVU ENTREGA VIVIENDAS DEL CONDOMINIO FRANCISCO BETTANCOURT A PERSONAS RECONOCIDAS EN EL INFORME VALECH

​El proyecto se enmarca en el Plan de Emergencia Habitacional y representa un acto de memoria y reparación para la región de Magallane

​El proyecto se enmarca en el Plan de Emergencia Habitacional y representa un acto de memoria y reparación para la región de Magallane

POSITIVA EVALUACIÓN DE SIMULACRO DE INTERRUPCIÓN DE TELECOMUNICACIONES DEL SECTOR SALUD MAGALLANES PARA REFORZAR RESPUESTA Y PREPARACIÓN ANTE EMERGENCIAS

CUÁNTO ES EL PAGO POR SER VOCAL DE MESA EN LAS ELECCIONES 2025 Y CUÁL ES LA MULTA POR NO PRESENTARSE

INTERVENCIÓN ACCIONA JARDIN KEOLA K

"EL REFUGIO IMAGINADO”: JARDÍN KEOLA KIPA CELEBRA EXITOSO CIERRE DE ACCIONA 2025

hcmprocedimientos

HOSPITAL CLÍNICO REGISTRA SU MAYOR INCREMENTO EN ACTIVIDAD QUIRÚRGICA EN LOS ÚLTIMOS 8 AÑOS