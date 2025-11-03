CASI SEIS KILOS DE COCAÍNA: OPERATIVO DE LA PDI CULMINA CON UNA MUJER DETENIDA EN PUNTA ARENAS

Una investigación de inteligencia policial permitió a la PDI de Punta Arenas interceptar un nuevo envío de droga a la región. En el operativo, ejecutado por la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (Brianco) y coordinado con la Fiscalía Local, se incautaron 5,7 kilos de clorhidrato de cocaína y se detuvo a una mujer extranjera en situación irregular.

El fiscal jefe (s) Cristian Crisosto explicó que el procedimiento no fue producto del azar. “En los últimos quince días ya se han incautado más de veinte kilos de droga, lo que refleja tanto el aumento de los intentos de ingreso como la eficiencia de las instituciones en su persecución”, comentó.

La detenida fue formalizada por tráfico ilícito de drogas y quedó en prisión preventiva durante los seis meses que durará la investigación.

El seremi de Gobierno, Andro Mímica, destacó la importancia del trabajo interinstitucional y la llegada de más recursos para reforzar la seguridad regional. Mientras, la PDI confirmó que el operativo incluyó la participación de un can detector, pieza clave en la detección de la sustancia.





