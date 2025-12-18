CONSEJO REGIONAL DESTINA $466 MILLONES PARA OBRAS EN EL CEIA CARLOS YÁÑEZ DE PUERTO NATALES

​Una buena noticia para la educación pública en la Provincia de Última Esperanza trajo la sesión del Consejo Regional de este martes, cuando se aprobó el financiamiento para una importante intervención en el Centro de Educación Integral de Adultos (CEIA) de Puerto Natales.



El proyecto de conservación del recinto, impulsado por la Secretaría Regional Ministerial de Educación, considera una inversión de 466 millones 468 mil pesos, aportados por el CORE, para solucionar distintas falencias de infraestructura que impactan en el desarrollo de las actividades pedagógicas y en las condiciones de comodidad, seguridad y salubridad de la comunidad educativa.



La intervención proyectada considera el reemplazo total de la cubierta del recinto, incorporación de aislación térmica en techumbre y muros perimetrales, recambio de revestimientos interiores y exteriores y renovación de puertas, ventanas y salidas de emergencia, asegurando condiciones de hermeticidad, aislación, operación segura y cumplimiento normativo.



Además se hará el reemplazo de artefactos sanitarios en mal estado, la reconstrucción completa de la chiflonera incorporando un nuevo radier, estructura de madera, muros y techumbre y la construcción de nuevas aceras, escaleras, rampas y barandas para garantizar accesibilidad universal.



Sobre esta iniciativa, el Secretario Regional Ministerial de Educación, Valentín Aguilera, comentó: “valoramos profundamente la aprobación del Consejo Regional, que de manera transversal ha respaldado esta iniciativa de conservación destinada a mejorar la infraestructura del CEIA Carlos Yáñez Moya en la ciudad de Natales. Este establecimiento cumple un rol fundamental al brindar oportunidades a jóvenes y adultos para concluir sus estudios de enseñanza básica y media, siendo un referente de esta modalidad en la provincia. Con estas mejoras, fortalecemos su misión y aseguramos condiciones adecuadas para quienes busquen terminar su educación”.



El Centro de Educación Integral de Adultos “Profesor Carlos Yáñez Moya” orienta su servicio educativo a personas jóvenes y adultas que desean iniciar o completar sus estudios de enseñanza básica y media humanístico científica. Este año cuenta con una matrícula de 155 estudiantes.



