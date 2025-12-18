Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
BIPAY 250X250
EPA 336x336
Banner Gif H2v-2
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
fahion show
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
banner sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025

18 de diciembre de 2025

CONSEJO REGIONAL DESTINA $466 MILLONES PARA OBRAS EN EL CEIA CARLOS YÁÑEZ DE PUERTO NATALES

​El proyecto de conservación del recinto, impulsado por la Secretaría Regional Ministerial de Educación, considera una inversión de 466 millones 468 mil pesos.

ceia 1

​Una buena noticia para la educación pública en la Provincia de Última Esperanza trajo la sesión del Consejo Regional de este martes, cuando se aprobó el financiamiento para una importante intervención en el Centro de Educación Integral de Adultos (CEIA) de Puerto Natales.

El proyecto de conservación del recinto, impulsado por la Secretaría Regional Ministerial de Educación, considera una inversión de 466 millones 468 mil pesos, aportados por el CORE, para solucionar distintas falencias de infraestructura que impactan en el desarrollo de las actividades pedagógicas y en las condiciones de comodidad, seguridad y salubridad de la comunidad educativa.

La intervención proyectada considera el reemplazo total de la cubierta del recinto, incorporación de aislación térmica en techumbre y muros perimetrales, recambio de revestimientos interiores y exteriores y renovación de puertas, ventanas y salidas de emergencia, asegurando condiciones de hermeticidad, aislación, operación segura y cumplimiento normativo.

Además se hará el reemplazo de artefactos sanitarios en mal estado, la reconstrucción completa de la chiflonera incorporando un nuevo radier, estructura de madera, muros y techumbre y la construcción de nuevas aceras, escaleras, rampas y barandas para garantizar accesibilidad universal.

Sobre esta iniciativa, el Secretario Regional Ministerial de Educación, Valentín Aguilera, comentó: “valoramos profundamente la aprobación del Consejo Regional, que de manera transversal ha respaldado esta iniciativa de conservación destinada a mejorar la infraestructura del CEIA Carlos Yáñez Moya en la ciudad de Natales. Este establecimiento cumple un rol fundamental al brindar oportunidades a jóvenes y adultos para concluir sus estudios de enseñanza básica y media, siendo un referente de esta modalidad en la provincia. Con estas mejoras, fortalecemos su misión y aseguramos condiciones adecuadas para quienes busquen terminar su educación”.

El Centro de Educación Integral de Adultos “Profesor Carlos Yáñez Moya” orienta su servicio educativo a personas jóvenes y adultas que desean iniciar o completar sus estudios de enseñanza básica y media humanístico científica. Este año cuenta con una matrícula de 155 estudiantes.

ssmadenda

IMPULSO SIN PRECEDENTES A LA SALUD EN MAGALLANES TRAS ADENDA AL CONVENIO DE PROGRAMACIÓN

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

MINVU ENTREGA CUATRO CONJUNTOS HABITACIONALES Y 442 FAMILIAS DE PUNTA ARENAS PASARÁN LA NAVIDAD CON CASA NUEVA

Leer Más

​La región de Magallanes alcanzó 3.889 viviendas entregadas durante el actual periodo presidencial, lo que representa un cumplimiento del 198% en el Plan de Emergencia Habitacional.

​La región de Magallanes alcanzó 3.889 viviendas entregadas durante el actual periodo presidencial, lo que representa un cumplimiento del 198% en el Plan de Emergencia Habitacional.

MINVU - Entrega Valle Los Sauces_3
nuestrospodcast
ejercitoantartica

EJÉRCITO REALIZA TRAVESÍA CIENTÍFICA EN LA ANTÁRTICA Y ACTUALIZA MEDICIONES GEODÉSICAS

CAMPAÑA DEL JUGUETE
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
BIPAY 250X250
GIF CAMPAÑA JUGUETE 2025
pumaspatagoniargentina

¿POR QUÉ LOS PUMAS SE ESTÁN COMIENDO A LOS PINGÜINOS EN LA PATAGONIA ARGENTINA?

CROSUR 336
Banner Gif H2v-2
RED SALUD 336x336
casino
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Gif H2v-2
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
banner sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
evopolimagallanes

SEGURIDAD, CONTROL MIGRATORIO Y MEDIDAS ANTICORRUPCIÓN: DIRIGENTES REGIONALES DE EVOPOLI ANALIZAN LAS PRIORIDADES PARA EL GOBIERNO DE JOSÉ ANTONIO KAST

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
BANNER FEP
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
PAX
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
banner sanchez
fahion show
publiciteaqui250x250
BANNER FEP
publiciteaqui250x250
vestuariosanchez

VESTUARIO Y TENDENCIAS: SÁNCHEZ & SÁNCHEZ PRESENTA SUS OPCIONES PARA LA TEMPORADA EN MAGALLANES