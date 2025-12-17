CLUB DE PUERTO WILLIAMS OBTUVO SEGUNDO LUGAR EN TORNEO INFANTIL DE FÚTBOL 7 EN PUNTA ARENAS

Tras un destacado segundo lugar en el torneo de fútbol 7 categoría 2013 disputado en Punta Arenas, los jugadores y dirigentes del Club Deportivo, Social y Cultural de Puerto Williams, se reunieron con la delegada presidencial provincial de la Antártica Chilena, Constanza Calisto Gallardo.

El equipo de Isla Navarino alcanzó la final, y pese a caer derrotado 2-1 en un reñido partido frente al organizador de esta cita, el Club Deportivo La Mole Hernández, concluyeron su participación con un positivo balance en representación de la ciudad más austral del mundo, donde incluso sus integrantes fueron reconocidos como mejores jugadores de ciertos partidos y del propio campeonato.

Para participar en este torneo realizado entre el 22 y 23 de noviembre pasado, el club recibió apoyo de subsidio aéreo por parte de la Delegación Presidencial de la Antártica Chilena, entidad que gestionó el alojamiento a cargo del Servicio Local de Educación (Slep) Magallanes, debido a que la totalidad de sus jugadores cursan estudios en el Liceo Donald Mc Intyre Griffiths.

"Felicitamos a los 14 jugadores que representaron de forma exitosa a Puerto Williams y toda la provincia. Sin duda, llegar a la final y disputarla contra el local es un gran logro que les dejará muchas enseñanzas para una próxima oportunidad. Esto no sólo midió la calidad futbolística o condición física de ellos, sino que también reforzó su salud mental y el compañerismo entre sus pares, además de la proactividad y organización de todo el plantel, incluyendo a sus padres y cuerpo técnico. Nuestra Delegación siempre apoyará este tipo de iniciativas que fomenten la competencia sana con un objetivo común", recalcó la delegada Calisto.

Por su parte, la secretaria del Club Puerto Williams, Viviana Zárraga, manifestó sentirse muy orgullosa de los niños que lograron el segundo lugar. "Realmente se lucieron. Fueron meses de entrenamiento que dieron resultados. Antes de la final, algunos sentían la ansiedad de jugar y todas esas cosas, pero creo que eso le sirve de aprendizaje para que en una próxima oportunidad puedan haber muchas más finales. Y no solamente en Punta Arenas, sino que al mismo tiempo nosotros como comuna, como club, podamos hacer un campeonato aquí en Puerto Williams", sostuvo Zárraga, quien agradeció la cooperación de la Delegación y Slep Magallanes.

"Creo que es primera vez que salen niños de Williams. Yo llevo toda mi vida aquí y esto nunca había pasado, entonces todo esto da para que más niños se inscriban, para que confíen en nosotros como club y las familias, que fueron los principales colaboradores de los niños", agregó la dirigenta.

Los positivos resultados no sólo se evidenciaron en alcanzar la final, sino que también en reconocimientos particulares. Diego Illanes, delantero del equipo, fue catalogado como el mejor jugador del torneo. "La oportunidad fue muy buena. Los hoteles donde estuvimos estaban buenos y fue una muy bonita experiencia ir a un campeonato, salir de acá, y como club nos hace muy bien jugar en Punta Arenas", opinó.

El arquero, Joaquín Valderrama, quien en dos partidos fue reconocido como mejor jugador, manifestó su anhelo de disputar más torneos próximamente. "Ojalá podamos participar en más campeonatos en Punta Arenas, porque creo que le hace bien al club, para tener más experiencia jugando y mejorar los resultados", comentó.

Por último, el mediocampista Lian Vargas, reconocido como mejor jugador en la final, coincidiendo con sus compañeros de equipo, anhela que se juegue una revancha contra La Mole Hernández, pero en Puerto Williams. "Acá les mandaríamos 5-1", cerró de forma picaresca.

