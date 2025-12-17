CON FOCO EN LOGÍSTICA, CIENCIA E INNOVACIÓN: CORFO LANZA EL PROGRAMA TRANSFORMA ANTÁRTICA EN MAGALLANES

Con el objetivo de fortalecer la competitividad de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena como principal puerta de entrada al continente blanco, se realizó el lanzamiento del Programa Estratégico Regional (PER) Transforma Antártica, iniciativa impulsada por Corfo con el apoyo del Gobierno Regional y del sector privado, que contempla la elaboración de una hoja de ruta estratégica en un plazo de siete meses.

El Gobernador Regional, Jorge Flies, señaló “El Programa Transforma Antártica representa una oportunidad estratégica para Magallanes y para Chile. A través de una planificación que articula al sector público, privado y a la academia, buscamos sistematizar una realidad que ya es concreta: la Antártica como motor de desarrollo cultural, científico, logístico, soberano y económico. Esta hoja de ruta trasciende a los gobiernos de turno y se proyecta como una política de Estado que permitirá fortalecer el liderazgo de Chile en el escenario antártico, con base en la historia, capacidades y crecimiento sostenido de la región de Magallanes.”

Por su parte la directora regional de Corfo, María José Navajas indicó “El inicio del diseño del programa Transforma Antártica marca un punto de inflexión para la región. “Hoy comenzamos un proceso clave: la construcción de una visión estratégica antártica definida desde Magallanes. Durante los próximos seis a siete meses vamos a levantar brechas, desafíos y oportunidades mediante un trabajo territorial y participativo, que permitirá ordenar prioridades en ámbitos críticos como los servicios logísticos antárticos, la ciencia, el turismo, la cultura y la innovación. Este no es solo un estudio, es la base para fortalecer capacidades locales, mejorar la conectividad y preparar a la región para una etapa de implementación a partir de 2026, que apunta a la consolidación de Magallanes como la principal puerta de entrada de Chile a la Antártica y avanzando hacia un desarrollo sostenible de la región en torno al continente blanco”

Programa Transforma Antártica

El Programa Transforma Antártica busca abordar las brechas existentes en infraestructura, coordinación institucional y provisión de servicios especializados, mediante una gobernanza que articule al sector público, privado, la academia y la sociedad civil. La hoja de ruta permitirá ordenar las iniciativas en curso, identificar nuevas oportunidades de inversión y fortalecer la posición de Magallanes como hub logístico, científico y tecnológico al servicio de la Antártica.

El programa en su primera etapa cuenta con un financiamiento aproximado de 90 millones de pesos por parte de Corfo, y busca transformar el sector de servicios logísticos antárticos mediante el fortalecimiento de la conectividad, la coordinación intersectorial y el desarrollo de capacidades orientadas a la ciencia, la tecnología, la cultura y el turismo sostenible.

Alexandra Suárez, gerenta del Programa Transforma indicó “El Programa busca convertirse en una plataforma de articulación en torno a la Antártica, integrando a la ciencia, la tecnología, el turismo, la cultura y la logística, junto al sector público, privado, la academia y la sociedad civil. En los próximos siete meses trabajaremos de manera participativa en el diseño de una hoja de ruta que definirá los lineamientos estratégicos para los siguientes años del programa, con una mirada de largo plazo y de impacto nacional.”

Agregó, “Este proceso se desarrollará junto a la consultora GDS, a través de instancias colaborativas que permitirán construir de forma conjunta una visión compartida sobre el rol de Magallanes como puerta de entrada a la Antártica. Queremos que esta hoja de ruta no solo ordene lo que ya se está haciendo, sino que también incorpore nuevas oportunidades y desafíos.

La región posee una vocación polar histórica, sustentada en su cercanía geográfica con la Antártica, su rol administrativo sobre el Territorio Chileno Antártico y una trayectoria de más de cien años ligada a la exploración y presencia nacional en el continente. Ciudades como Punta Arenas y Puerto Williams concentran ventajas comparativas a nivel global, gracias a sus conexiones aéreas y marítimas y a una infraestructura que ha permitido albergar operaciones de 22 programas antárticos nacionales extranjeros, además del programa chileno.

“La Antártica es un continente de paz, ciencia y cooperación internacional, y el Programa Transforma Antártica se alinea plenamente con los principios del Tratado Antártico que Chile ha asumido y fortalecido por más de 60 años a través de su legislación y política nacional. Desde el INACH valoramos esta iniciativa, que permitirá fortalecer a Magallanes —junto a Punta Arenas, Puerto Williams y Puerto Natales— como puerta de entrada a la Antártica, promoviendo el conocimiento científico, una logística antártica robusta y un turismo cada vez más sustentable, en beneficio del desarrollo regional y del compromiso internacional de Chile.”, señaló Gino Casassa, director nacional del Instituto Antártico Chileno- INACH.

Actualmente, Punta Arenas se consolida como uno de los principales centros logísticos antárticos del hemisferio sur, lo que ha favorecido el desarrollo de un ecosistema empresarial especializado en servicios logísticos y turísticos. A ello se suma el crecimiento sostenido del turismo antártico, que entre las temporadas 2019-2020 y 2024-2025 aumentó en un 68,49%, pasando de 73 mil a más de 123 mil pasajeros, con un liderazgo regional en la modalidad de aerocruceros.

En este contexto, Puerto Williams ha adquirido un rol cada vez más relevante con la entrada en operación de un muelle multipropósito, el arribo de cruceros antárticos y el desarrollo de nueva infraestructura hotelera, fortaleciendo su posicionamiento como una segunda puerta de entrada al continente blanco.

Verónica Peragallo, Gerenta General de Antártica XXI, indicó “El Programa Transforma Antártica representa una gran oportunidad para los operadores antárticos y para las empresas que llevamos años trabajando en turismo y logística. Nos permite poner nuestra experiencia al servicio del país, identificar necesidades reales y contribuir a una visión compartida sobre cómo fortalecer la participación de Chile en la Antártica. Desde Antártica XXI, con más de 22 años de trayectoria, queremos aportar al crecimiento de un turismo antártico cada vez más sustentable, en equilibrio con la ciencia, el cuidado del medio ambiente y el compromiso de mantener este continente único de la mejor manera posible.”

Durante el lanzamiento, autoridades regionales y representantes del mundo público y privado coincidieron en que esta iniciativa representa una oportunidad estratégica de largo plazo, que trasciende a los gobiernos de turno y se proyecta como una herramienta clave para consolidar el liderazgo de Chile en el Sistema del Tratado Antártico.

