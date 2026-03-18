SALMONICULTORES DE MAGALLANES MANIFIESTAN SU PREOCUPACIÓN POR PLAN DE MANEJO DEL PARQUE NACIONAL KAWÉSQAR

La industria salmonera de Magallanes manifestó preocupación frente al Plan de Manejo del Parque Nacional Kawésqar, recientemente formalizado por la Corporación Nacional Forestal (Conaf), en un tema que fue abordado esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

Desde el sector se reconoce que el instrumento se aplica a un área protegida de carácter terrestre, por lo que no tendría efectos directos inmediatos sobre la actividad salmonera. Sin embargo, advierten que el modelo de gobernanza definido podría influir en la futura administración de otras áreas protegidas de la región.

Entre los principales puntos de inquietud se encuentra la estructura de gestión contemplada en el plan, que considera un consejo con facultades vinculantes en la toma de decisiones. A juicio del gremio, este modelo genera interrogantes respecto de su funcionamiento, la transparencia de sus resoluciones y el alcance que podría tener en distintas materias relacionadas con el uso del territorio.

Asimismo, se plantean dudas sobre cómo este tipo de gobernanza podría impactar en ámbitos como la investigación científica, la operación de vuelos o la gestión de emergencias dentro de áreas protegidas.

La principal preocupación del sector se centra en el futuro plan de manejo de la Reserva Nacional Kawésqar, espacio donde convergen diversas actividades productivas, entre ellas la salmonicultura, la pesca artesanal, el turismo y la navegación comercial. En este contexto, existe incertidumbre respecto de si el mismo modelo de administración será aplicado en esta área marítima y cómo se resguardará la participación de los distintos actores.

También se han observado algunas disposiciones del plan relacionadas con el uso del territorio, las que han generado debate en torno a la coherencia de las medidas de regulación y fiscalización dentro del parque.

Frente a este escenario, el gremio no descarta evaluar acciones administrativas o judiciales, mientras espera sostener reuniones con autoridades para aclarar los alcances del plan y el futuro de la gobernanza territorial en la región.





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