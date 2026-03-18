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18 de marzo de 2026

DIPUTADO CARLOS BIANCHI ANUNCIA PROPUESTA PARA ENFRENTAR MODIFICACIONES AL MEPCO: REBAJAR EL IMPUESTO ESPECÍFICO Y QUE LAS MINERAS NO TENGAN EXENCIONES

​El diputado magallánico aseguró que días atrás denunciaron el relato del Gobierno y el riesgo que podía tener para la ciudadanía.

Carlos Bianchi

Anticipándose a los cambios o eventual eliminación del MEPCO, lo que según especialistas podría provocar un alza en promedio de 300 pesos por litro de las gasolinas, el diputado independiente Carlos Bianchi, anunció la presentación de una iniciativa con 2 ejes: rebajar el impuesto específico y que las mineras empiecen a pagar el impuesto de los combustibles.

El diputado magallánico aseguró que días atrás denunciaron el relato del Gobierno y el riesgo que podía tener para la ciudadanía.

"Si el Gobierno no quiere seguir inyectando dineros al MEPCO, no es posible que hoy día se le quiera cargar a las personas un alza de los combustibles, y las mineras queden exceptuadas. Queremos evitar que el costo se les traspase a la ciudadanía, y resulta impresentable que las mineras miren para al lado".

A lo anterior, Bianchi explicó que la propuesta considera una rebaja al impuesto específico de los combustibles, lo que compensaría la eventual alza al eliminar el mecanismo de estabilización. "Tenemos un impuesto que corresponde al orden de 6 UTM por m3 que pretendemos rebajar ya que queremos evitar un conflicto, una situación compleja. Espero que el Gobierno revise el poder seguir inyectando dineros al MEPCO, y si no es así, que acoja nuestra propuesta".

Cabe señalar que si una persona paga mil pesos por litro de bencina, el impuesto específico son 250 a 300 pesos.

En la propuesta, según explicó Bianchi, no se quiso incluir al transporte aéreo de pasajeos, ya que hacer que las aerolíneas paguen más impuestos significaría que traspasen esas alzas al precio de los pasajes, algo que se quiere evitar.

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