ESTUDIANTES DE PUERTO NATALES PUEDEN REGRESAR A SUS ESCUELAS Y LICEOS ESTE MIÉRCOLES

Diversas gestiones que surgieron a partir del diálogo con los directores y directoras de las escuelas y liceos de Puerto Natales permitieron generar las condiciones para reiniciar las actividades lectivas, por lo que los estudiantes pueden retornar a sus aulas este miércoles 18 de marzo.



Durante esta jornada se efectuó un levantamiento de las necesidades de cada establecimiento educacional, las que se resolvieron durante la tarde. En algunos casos se autorizó acortar la jornada de trabajo con los estudiantes y en otros la contratación de reemplazos para labores de aseo, siempre que la normativa lo permitiera.



Esas gestiones facilitaron avanzar en el principal interés del Servicio Local de Educación Pública Magallanes, que es asegurar la entrega del servicio educativo y los aprendizajes de los estudiantes. Cabe recordar que la matrícula en educación básica y media en la comuna es de unos 2400 estudiantes.



En tanto, se mantiene la suspensión de actividades en los jardines infantiles de Puerto Natales, a los que se agregan desde este miércoles los tres recintos de educación parvularia del SLEP Magallanes en Punta Arenas cuyas funcionarias se sumaron al paro de los asistentes de la educación.

