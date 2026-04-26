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26 de abril de 2026

EDELMAG ACERCA SU LABOR A ESTUDIANTES Y COMUNIDAD EN PUERTO NATALES

​La empresa desarrolló visitas educativas, charlas y diálogos comunitarios para fortalecer el conocimiento sobre el sistema eléctrico y su vínculo con la comunidad.

EDELMAG NATALES

Edelmag realizó una serie de actividades en Puerto Natales enfocadas en acercar su trabajo a estudiantes y vecinos, promoviendo el conocimiento sobre el sistema eléctrico, la eficiencia energética y los canales de atención disponibles. La iniciativa se enmarca en su línea de vinculación con la comunidad y educación.

En este contexto, 29 estudiantes de cuarto medio del Liceo Politécnico Luis Cruz Martínez visitaron la central eléctrica de la compañía, donde recorrieron talleres de mantención y unidades generadoras, conociendo en terreno el funcionamiento del sistema energético local. Desde el establecimiento valoraron la experiencia como una oportunidad para comprender el proceso de distribución de energía.

Además, en el Liceo Bernardo O’Higgins se desarrolló una charla dirigida a estudiantes de octavo básico sobre eficiencia energética y energías renovables, abordando conceptos vinculados al ahorro energético y el cuidado del entorno.

En paralelo, la empresa realizó una nueva jornada de Diálogos Comunitarios junto al programa Red Comunitaria de Cuidados del Gobierno Regional y el Banco Interamericano de Desarrollo. La instancia permitió a vecinos resolver dudas sobre servicios, riesgos eléctricos, pacientes electrodependientes y canales de contacto.

La actividad fue valorada por la comunidad, destacando la importancia de contar con espacios de información directa. Estas acciones buscan fortalecer la relación entre la empresa, el entorno educativo y la ciudadanía en la provincia.


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