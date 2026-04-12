DOCUMENTAL “SI VAS PARA CHILE” LLEGA A PUNTA ARENAS Y PUERTO NATALES PARA ABRIR CICLO MIRADOC 2026

El miércoles 15 de abril se estrenará en Cines Sala Estrella de Punta Arenas y Puerto Natales el documental “Si vas para Chile”, obra dirigida por Amilcar Infante y Sebastián González, que inaugura el ciclo 2026 de Miradoc. La película expone el fenómeno migratorio en el norte del país, centrándose en testimonios de quienes han vivido este proceso en primera persona.

La exhibición contempla además un espacio de diálogo posterior a la función, donde participarán la actriz venezolana Indira Jiménez y Stephanie Mejía, conductora del podcast “Ya tú sabes” de Panal Producciones. La instancia busca generar reflexión en torno a una temática que se mantiene vigente en el debate público.

El documental realiza un recorrido por distintos territorios del norte de Chile, como el altiplano andino, el desierto de Atacama y las ciudades de Iquique y Alto Hospicio, abordando las primeras oleadas migratorias y las tensiones sociales registradas durante el año 2021, incluyendo episodios de violencia en marchas antiinmigrantes.

La producción ha tenido un destacado paso por festivales nacionales e internacionales, obteniendo premios como el Emerging International Filmmaker Award en Hot Docs 2025 en Canadá, además de reconocimientos en México, Francia y Chile. La crítica especializada la ha valorado por su enfoque humano, siendo definida por Variety como una obra que retrata la dimensión más profunda de la crisis migratoria en América Latina.





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