INVITAN A ESTUDIANTES DE MAGALLANES A PARTICIPAR EN EL TORNEO DELIBERA 2026

La Biblioteca del Congreso Nacional abrió la convocatoria para el Torneo Delibera 2026, un certamen estudiantil dirigido a jóvenes desde 7° básico hasta 4° medio de todos los establecimientos educacionales del país. La iniciativa busca promover la formación cívica a través del análisis de problemáticas y la elaboración de propuestas legislativas.

El torneo invita a las y los estudiantes a conformar equipos de cuatro integrantes para desarrollar una Iniciativa Juvenil de Ley (IJL), abordando temas de interés local o nacional. Durante el proceso, los equipos deberán identificar un problema, proponer una solución, difundir su propuesta mediante un video y gestionar apoyos que respalden su iniciativa.

Una vez completadas estas etapas, los participantes deberán subir sus proyectos a la plataforma oficial, donde serán evaluados por un jurado especializado de la Biblioteca del Congreso Nacional. De esta instancia se seleccionarán los siete mejores equipos por región, quienes avanzarán a la final regional presencial.

Los equipos ganadores de cada región clasificarán a la Final Nacional, que se desarrollará en el edificio del Congreso Nacional en Valparaíso, instancia donde se definirá la propuesta ganadora del Torneo Delibera 2026.

Desde su creación en 2008, más de 19.700 estudiantes han participado en este espacio. Las bases, requisitos y detalles del proceso están disponibles en el sitio web www.bcn.cl/delibera, donde las comunidades educativas pueden informarse e inscribirse.





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