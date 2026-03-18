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18 de marzo de 2026

JAVIER A. LABRÍN JOFRÉ NUEVO JEFE DE LA UNIDAD REGIONAL DE SUBDERE EN MAGALLANES

​El profesional, abogado y docente universitario, se convierte en la primera autoridad nombrada en la región bajo la gestión del subsecretario Sebastián Figueroa Melo.

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La Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE) anunció la incorporación de Javier A. Labrín Jofré como el nuevo Jefe de la Unidad Regional de Magallanes. Con este nombramiento, que se hizo efectivo este lunes 16 de marzo, Labrín se posiciona como la primera autoridad institucional designada para la zona en el actual periodo.

 
La SUBDERE corresponde al organismo encargado de conducir el fortalecimiento de los gobiernos subnacionales y liderar el proceso de descentralización en el país. Su rol es gestionar la transferencia de recursos desde el gobierno central hacia el Gobierno Regional y sus respectivas municipalidades.

 
Trayectoria y Perfil

 
Javier A. Labrín Jofré es abogado de profesión, cuenta con un postgrado en Derechos Fundamentales y un postítulo en Derecho Municipal. Su experiencia laboral incluye la Ilustre Municipalidad de Río Verde y la Dirección del Trabajo de Magallanes. En el ámbito académico, se desempeña actualmente como docente en la carrera de Derecho de la Universidad de Magallanes (UMAG).

 
Al integrarse al equipo liderado por el subsecretario Sebastián Figueroa Melo, la nueva autoridad regional enfatizó su compromiso con el territorio:

 
"Si Chile quiere ser desarrollado, debe ser descentralizado. Por eso, cada peso bien invertido y cada proyecto bien ejecutado es calidad de vida para el magallánico", señaló Labrín.

 
Con esta designación, la SUBDERE busca mantener la ejecución de proyectos locales y reforzar el vínculo técnico con los municipios de la región.





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