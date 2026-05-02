PARTIDO SOCIALISTA EXIGE EXPLICACIONES A MINISTRO PODUJE POR DESISTIMIENTO DEL PROYECTO DEL CLUB HÍPICO EN PUNTA ARENAS

La Dirección Regional del Partido Socialista en Magallanes y la Antártica Chilena solicitó al ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, entregar explicaciones públicas durante su visita a la región, programada para este sábado 2 de mayo. El requerimiento apunta al desistimiento del proceso de expropiación del Club Hípico de Punta Arenas y a la incertidumbre sobre el futuro del proyecto de parque urbano contemplado para ese terreno.

Desde la colectividad cuestionaron los argumentos entregados por la delegada presidencial regional, Ericka Farías, respecto a que la iniciativa no podía avanzar sin una modificación previa del uso de suelo. Según indicaron, la normativa vigente —incluida la Ley 21.450— contempla mecanismos que permitirían habilitar este tipo de proyectos mediante disposiciones urbanísticas especiales.

El Partido Socialista también criticó la justificación fiscal expuesta por el Ejecutivo para desistir de la iniciativa, señalando que existiría una contradicción con otros proyectos anunciados en el país. En ese contexto, apuntaron al desarrollo de un parque metropolitano en Puerto Montt, cuya inversión es de magnitud similar, lo que —a su juicio— requiere una explicación por parte de la autoridad.

Asimismo, destacaron que el proyecto del Club Hípico contemplaba la recuperación de más de 20 hectáreas para uso público en Punta Arenas, incluyendo áreas verdes y equipamiento comunitario. Recordaron que el Gobierno Regional había aprobado un aporte cercano a los $10 mil millones, dentro de una inversión total que superaba los $21 mil millones.

Finalmente, la colectividad planteó una serie de interrogantes dirigidas al ministro Poduje, entre ellas las razones del desistimiento, el destino de los recursos comprometidos y la proyección de iniciativas urbanas para la ciudad. Además, recalcaron la necesidad de mantener continuidad en proyectos considerados relevantes para el desarrollo urbano de la región.

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