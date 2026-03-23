CANADÁ Y CHILE FORTALECEN CONEXIÓN BIPOLAR

El trabajo combinado entre Chile y Canadá también ha reforzado los protocolos firmados entre el Instituto Antártico Chileno y Polar Knowledge Canada, su par del hemisferio norte, desarrollando trabajos entre científicos canadienses y dos científicos chilenos, generando de esta manera el fortalecimiento de estudios tanto en el área antártica con un vínculo ártico directo, estableciendo de esta manera lazos de cooperación y entendimiento entre ambos países, lo cual se han fortalecido desde su primera expedición antártica desarrollada en marzo 2025 a bordo del buque rompehielos "Margaret Brooke".

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Las alianzas establecidas entre ambos países, permite el desarrollo de la ciencia y la mejor comprensión de las zonas polares, considerando de esta manera la cooperación, resguardo del medio ambiente y en particular la protección del continente blanco, en donde el sistema antártico vigente ha permitido una real cooperación internacional en una de las zonas más extremas e inhóspitas del planeta.





El Director Nacional de INACH, Gino Casassa, mencionó que "Chile-Canadá han establecido una alianza en temas polares. El acuerdo firmado entre los dos países hace un año coincidió con el primer buque de la Real Armada Canadiense en operar en la Antártica, con la misión de fortalecer las relaciones internacionales en América del Sur y apoyar la investigación científica en esta región polar".

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Casassa señala que "actualmente, ese vínculo se refuerza con el uso para estos fines del rompehielos chileno Almirante "Viel", que junto a los equipos científicos canadienses lleva a dos científicos chilenos (la oceanógrafa del INACH, Lorena Rebolledo y el geólogo Rodrigo Fernández de la Universidad de Chile), quienes realizarán un seminario en Punta Arenas a su regreso, junto a autoridades de ambos países, con el fin de compartir los aprendizajes de la experiencia. La cooperación se proyecta también para que equipos científicos chilenos operen en el Ártico, abriendo posibilidades a nuevas áreas de investigación con similitudes y contrastes entre la Antártica y el Ártico", afirmó el científico.

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Durante la presente semana el Ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, arribó a la Antártica en un avión C-130 de la FACH, en el marco de su visita a Punta Arenas, con el fin de resaltar la presencia de Chile en el continente blanco y destacar el rol de dicho territorio en materia de soberanía, desarrollo científico, cuidado del medio ambiente y cooperación internacional.

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En su visita al continente blanco visitó el rompehielos "Almirante Viel" de la Armada, un recorrido por la Base "Eduardo Frei Montalva", Villa Las Estrellas, el monumento al Tratado Antártico y a la base "Profesor Julio Escudero" del Instituto Antártico Chileno (INACH), además de sostener reuniones con autoridades y equipos desplegados en la zona.





La visita fue realizada junto con la Embajadora de Canadá en Chile, Karolina Guay, en el marco de la expedición de un grupo científicos canadienses y miembros de las Fuerzas Armadas de dicho país.

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El Canciller valoró especialmente el trabajo que realiza el INACH a través de la soberanía científica. "La Antártica es también ciencia. El conocimiento que se genera desde el INACH y nuestras bases no solo contribuyen al bienestar de la humanidad, sino que fortalece nuestra presencia".

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Junto con lo anterior, el Ministro Pérez Mackenna subrayó el valor medioambiental de la Antártica y el rol de Chile en este campo. "La Antártica es también un mensaje al mundo sobre el cuidado del medio ambiente. Ayer conocí a muchos de los científicos que desde el INACH realizan esa labor y es emocionante ver la pasión con la que trabajan día a día".

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El trabajo proyectado entre Chile y Canadá promoverá diferentes acciones científicas combinada en Antártica y el Ártico, lo cual permitirá a Chile, a través de la colaboración científica liderada por INACH, desarrollar diferentes avances en las zonas más extremas e inhóspitas de nuestro planeta.