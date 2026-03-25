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25 de marzo de 2026

PUNTA ARENAS REFUERZA SU ROL COMO PUERTA DE ENTRADA A LA ANTÁRTICA CON VISITA DEL CANCILLER Y ENCUENTRO INTERINSTITUCIONAL EN EXPLORERS HOUSE

​La visita se realizó junto a la Delegada Presidencial Regional de Magallanes, Erika Farías, y permitió relevar la importancia del territorio antártico chileno, donde el país mantiene una presencia permanente desde hace casi 80 años, consolidando su compromiso con la ciencia, el conocimiento y la colaboración internacional como pilares del desarrollo nacional. ​

explorerhouse
En el marco de su primera gira de trabajo por la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, visitó Explorers House en Punta Arenas, instancia en la que destacó el rol estratégico de la ciudad como puerta de entrada natural al continente antártico y como plataforma clave para el desarrollo científico, logístico y de cooperación internacional de Chile. 

La visita se realizó junto a la Delegada Presidencial Regional de Magallanes, Erika Farías, y permitió relevar la importancia del territorio antártico chileno, donde el país mantiene una presencia permanente desde hace casi 80 años, consolidando su compromiso con la ciencia, el conocimiento y la colaboración internacional como pilares del desarrollo nacional. 

Durante la jornada, el canciller sostuvo encuentros con los miembros y socios de APAL (Antarctic Punta Arenas Logistics), así como también con representantes de la compañía de turismo Antarctica21, quienes pusieron a disposición el centro de visitantes, Explorers House para recibir al ministro de Estado en la ciudad de Punta Arenas. 
Verónica Peragallo, CEO de Antarctica21, destacó el valor de la colaboración y el trabajo conjunto desde la región: "Hoy más que nunca es importante tener certezas jurídicas en todo ámbito y consolidar la institucionalidad que tenemos actualmente, porque de esa manera podemos seguir construyendo y proyectando nuestra Región como un polo de desarrollo atractivo para el resto del mundo". 

Por su parte, la Delegada Presidencial Erika Farías subrayó la relevancia de este tipo de instancias para el fortalecimiento del posicionamiento regional: "Estamos impulsando una mirada estratégica de Magallanes como un territorio clave para la proyección antártica de Chile. Punta Arenas no solo es una puerta de entrada logística, sino también un espacio de generación de conocimiento, cooperación internacional y desarrollo sostenible, articulado entre el sector público, privado y la sociedad civil". 

Junto a ello, el encuentro permitió reafirmar el compromiso de las instituciones participantes con la formación, la divulgación científica y la generación de conocimiento desde el sur de Chile, promoviendo una visión de futuro basada en el aprendizaje, el diálogo y la cooperación internacional. 

Con la visita del canciller Pérez Mackenna, no sólo se entrega una señal potente respecto al interés del Estado por establecer y consolidar a Magallanes como un polo estratégico para la proyección antártica del país, sino que de igual forma impulsa espacios de encuentro que fortalecen su vínculo con la ciencia, la educación, el turismo y el desarrollo sostenible, desde Punta Arenas hacia el mundo. 
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