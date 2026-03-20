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20 de marzo de 2026

GOBERNADOR JORGE FLIES Y BIMINISTRO DANIEL MÁS ABORDAN IMPULSO A TURISMO, PESCA Y ACUICULTURA PARA EL DESARROLLO DE MAGALLANES

La autoridad regional valoró la focalización en las regiones y anunció futura visita del ministro a Magallanes.

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En el marco de su agenda en Santiago, el Gobernador Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena, Jorge Flies, sostuvo este jueves 19 de marzo su segunda reunión de trabajo, esta vez con el biministro de Economía, Fomento y Turismo, y de Minería, Daniel Más.

Durante el encuentro, ambas autoridades abordaron los principales factores productivos de la región, poniendo énfasis en el desarrollo de sectores estratégicos como el turismo, la pesca y la acuicultura. En esa línea, Flies destacó la importancia de profundizar los cambios que se están impulsando a través de Corfo, los cuales —según indicó— serán clave para el crecimiento regional.

El gobernador valoró además la disposición del Ejecutivo para fortalecer el trabajo en regiones, subrayando que existe un compromiso por parte del ministro de visitar próximamente Magallanes. “Esto permitirá avanzar junto a los sectores productivos y facilitar el desarrollo de la región”, concluyó.

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