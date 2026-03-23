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23 de marzo de 2026

CAMBIO AL MEPCO: GOBIERNO PRESENTA PRIMERAS MODIFICACIONES AL MECANISMO QUE FIJA PRECIO DE LOS COMBUSTIBLES

​Medidas se toman debido a la escalada de precios del petróleo a nivel mundial producto de la crisis en Medio Oriente.

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Tal como lo viene anunciando el Gobierno, desde el primer día en que asumió, la crisis que se vive actualmente en Medio Oriente, está impactando de manera sostenida en el precio de los combustibles.

Esto obliga a tomar medidas urgentes, un desafío que está enfrentando decididamente el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, el actual jefe de la billetera fiscal.

La autoridad, quien ha sostenido importantes reuniones con gremios, especialistas y autoridades políticas del país, ya determinó tomar las primeras medidas que implican básicamente intervenir el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (MEPCO), que actualmente causa un millonario gasto del Estado para subvencionar dichos precios.

¿Qué cambio sufrirá el MEPCO?

La primera medida que publicó el Gobierno en el Diario Oficial fue un Decreto Supremo que establece que las alzas o bajas de las bencinas serán cada 4 semanas y no cada 3, como ocurría hasta ahora.

Se espera que próximamente se den a conocer nuevas medidas, todo con el objetivo de focalizar ayudas a las familias más vulnerables del país, según lo indicó el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.



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