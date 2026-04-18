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18 de abril de 2026

PARTIDO SOCIALISTA DE MAGALLANES EXPRESA PREOCUPACIÓN POR DECLARACIONES DEL GOBIERNO SOBRE SOBERANÍA EN LA REGIÓN

​La colectividad llamó a autoridades regionales a pronunciarse y solicitó una aclaración del Ejecutivo respecto a eventuales implicancias territoriales.

Estrecho de Magallanes

La Dirección Regional del Partido Socialista de Magallanes manifestó su preocupación ante la controversia generada por recientes declaraciones del Gobierno de Chile, en el contexto de la visita del Presidente a Argentina. Según indicaron, estas afirmaciones habrían abierto un escenario de incertidumbre respecto de la soberanía nacional en la Región de Magallanes y la Antártica Chilena.

En el comunicado, el partido advierte que el respaldo a conceptos vinculados a “espacios marítimos circundantes” podría generar superposición con territorio marítimo chileno, lo que consideran una materia de alta sensibilidad estratégica. En ese sentido, subrayan la importancia del resguardo de zonas clave como el Estrecho de Magallanes, además de la proyección antártica del país.

La colectividad cuestionó lo que califican como una falta de claridad del Ejecutivo en materia de política exterior, señalando que Chile cuenta con tratados vigentes que establecen límites definidos. Asimismo, expresaron preocupación por la ausencia de pronunciamientos de autoridades regionales frente a esta situación.

En esa línea, el Partido Socialista hizo un llamado a parlamentarios, representantes del Gobierno y autoridades sectoriales de la región a manifestar públicamente su postura. También solicitaron a la Delegación Presidencial Regional entregar claridad sobre el tema, considerando la relevancia estratégica del territorio.

Finalmente, el comunicado plantea la necesidad de una aclaración inmediata del Gobierno respecto al alcance de las declaraciones, junto con reiterar la importancia de una política exterior que resguarde la soberanía nacional. Además, convocaron a las fuerzas políticas a actuar con unidad frente a lo que consideran un asunto de interés nacional.



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