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30 de marzo de 2026

SENADOR KARIM BIANCHI EXIGIRÁ FRENAR DECRETO QUE RECORTA INVERSIÓN PÚBLICA DE PLAN DE ZONAS EXTREMAS PARA MAGALLANES: “NO PERMITIREMOS QUE SE CASTIGUE A LA REGIÓN”

​Bianchi fue enfático en exigir transparencia respecto de los alcances de esta determinación y advirtió que, de confirmarse una disminución o alteración en los recursos comprometidos, se estaría afectando directamente el desarrollo de Magallanes.

KBR

El senador de Magallanes, Karim Bianchi, expresó su profunda preocupación y rechazo ante la decisión de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo que retiraría el decreto que otorgaba los recursos a la región en el Plan de Zonas Extremas.

 
“Lo que parecía un reconocimiento tardío a la realidad de vivir en el extremo del país hoy queda en entredicho. Esta no es una simple decisión administrativa, es una señal política que debe ser explicada con total claridad por el Gobierno”, señaló el parlamentario.

 
Bianchi fue enfático en exigir transparencia respecto de los alcances de esta determinación y advirtió que, de confirmarse una disminución o alteración en los recursos comprometidos, se estaría afectando directamente el desarrollo de Magallanes.

 
“Estamos hablando de una región aislada, que es más cara y que depende en gran medida del Estado para emparejar las brechas estructurales. Retroceder en políticas que reconocían esa realidad es simplemente inaceptable”, afirmó.

 
En esa línea, el senador se refirió al Oficio N° 640/2026, enviado a la Dirección de Presupuestos, subrayando que espera que ‘dicho decreto no sea tramitado’, resguardando así los recursos comprometidos para la región.

 
“Esperamos que este decreto no avance en su tramitación y que se mantengan intactas las inversiones comprometidas. Magallanes no puede transformarse en la variable de ajuste cuando se habla de equidad territorial”, enfatizó.

 
Asimismo, criticó que frente a presiones desde otras zonas del país se haya optado por “nivelar hacia abajo”, en lugar de fortalecer una política pública que comenzaba a hacerse cargo del centralismo histórico.

 
“El problema es que cada vez que se habla de equidad territorial, se termina debilitando a las regiones más extremas. Aquí no se trata de competir entre territorios, sino de reconocer diferencias y actuar en consecuencia”, sostuvo.

 
Finalmente, el parlamentario hizo un llamado directo a las autoridades y a la delegación regional a actuar como representante del Presidente y le hable a Magallanes. Como poder Ejecutivo:

 
“El Gobierno debe dar la cara a través de su delegación en Magallanes explicando y buscando corregir esta decisión. Porque las autoridades designadas en la región también tienen el deber de defender a Magallanes. No se puede guardar silencio frente a una medida que claramente puede dañar a nuestra gente”, concluyó.

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MAGALLANES: SUBDERE RETIRA DECRETO DEL PEDZE Y REDEFINE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS ENTRE ZONAS EXTREMAS

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