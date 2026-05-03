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3 de mayo de 2026

PUERTO NATALES REUNIÓ A MÁS DE 70 PARTICIPANTES EN EXITOSA REGATA DE LOS FIORDOS 2026

​La actividad deportiva y comunitaria destacó por su convocatoria, el nivel competitivo y su aporte al turismo local.

REGATA26

Con una alta participación y un ambiente marcado por la integración comunitaria, Puerto Natales vivió una nueva edición de la Regata de los Fiordos 2026, evento que reunió a más de 70 competidores en distintas disciplinas náuticas durante el fin de semana.

La jornada se desarrolló en el borde costero de la ciudad, donde disciplinas como kayak, stand up paddle, motos de agua y botes convocaron tanto a deportistas como a familias y visitantes. El paso de las embarcaciones por el Canal Señoret fue uno de los momentos destacados, reflejando el vínculo de la comuna con su entorno marítimo.

Uno de los hitos más significativos fue el homenaje a los hombres de mar Víctor “Pollo” Álvarez y Charlie McLean, figuras reconocidas por su trayectoria y aporte al patrimonio marítimo local. La actividad también marcó la consolidación de esta regata como una instancia relevante dentro del calendario deportivo y turístico de la zona.

El evento fue impulsado por la Asociación de Prestadores de Servicios de la Industria Acuícola (APSIA) y la Cámara de Turismo de Última Esperanza, con apoyo de instituciones públicas, la Armada y empresas locales. Desde la organización destacaron el crecimiento sostenido de la iniciativa, así como el compromiso de la comunidad.

En lo deportivo, el primer lugar de la clasificación general fue obtenido por el equipo liderado por Jorge Paredes, quien valoró la experiencia y el nivel de la competencia. La jornada finalizó con una academia de kayak abierta a la comunidad, reforzando el carácter inclusivo de la actividad.


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