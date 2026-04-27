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27 de abril de 2026

AUTORIDAD MARÍTIMA JUNTO A THE GRANGE SCHOOL REALIZARON LIMPIEZA DE PLAYAS EN PUERTO NATALES

En la actividad participaron 146 estudiantes, servidores de Litoral como monitores de la actividad, así como patrullas de Policía Marítima que fueron desplegadas, trabajando en conjunto con personal de la Municipalidad de Puerto Natales.

Limpieza de Playa en Puerto NAtales 5

Una actividad en beneficio del medio ambiente acuático desarrolló una delegación de estudiantes del The Grange School, en el marco de su gira de estudios, desplegando la Capitanía de Puerto de Puerto Natales de un operativo en el borde costero el 23 de abril, superando el viento y frío magallánico, fomentando de esta manera la conciencia marítima, lo que Implica reconocer al mar como un pilar fundamental para el comercio, la alimentación y la cultura, promoviendo su uso sostenible.

 

En la actividad participaron 146 estudiantes, servidores de Litoral como monitores de la actividad, así como patrullas de Policía Marítima que fueron desplegadas, trabajando en conjunto con personal de la Municipalidad de Puerto Natales.

 

La actividad tenía como objetivo contribuir a la comunidad y la importancia de nuestro rol marítimo como país, esto en el marco de la gira de estudios de la comunidad educativa del The Grange School de Santiago, siendo parte del proyecto educativo de la mencionada casa de estudios.

 

Enrique Ovalle, coordinador de "Latitud 90", comentó que "esta actividad la realizamos gracias al apoyo de la Armada de Chile, contribuyendo de esta manera junto con los estudiantes, a la proyección del medio ambiente acá en Puerto Natales".

 

Por su parte el Capitán de Puerto de Puerto Natales, Capitán de Corbeta Litoral Rafael González, comentó que "esta actividad realizada en coordinación con la Municipalidad de Puerto Natales y los alumnos del The Grange School en su gira de estudios, contribuye a difundir la conciencia medioambiental, siendo para la Autoridad Marítima una actividad importante dentro de los roles que como Capitanía de Puerto realizamos en la Provincia de Última Esperanza", añadiendo que "siendo fundamental para difundir la conciencia marítima, especialmente entre los jóvenes, considerando el rol de Chile como país oceánico tricontinental".

 

Tras el término de la actividad, los residuos recolectados fueron trasladados por la Municipalidad de Puerto Natales, concluyendo en forma exitosa trabajando en conjunto los estudiantes, la comunidad natalina y la Autoridad Marítima en el resguardo del medio ambiente.

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