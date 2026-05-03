CONOCE LAS FARMACIAS DE TURNO PARA EL MES DE MAYO EN PUNTA ARENAS Y PUERTO NATALES

​En Punta Arenas, las farmacias atenderán entre las 09:00 y las 23:00 horas según el día asignado. El listado considera sucursales de Farmacia Ahumada, Cruz Verde, Dr. Simi, La Estrella, Más Ayuda, Manantiales y Salcobrand, distribuidas en distintos sectores de la ciudad.Revisa acá las fechas:Farmacia AhumadaBories: 10 de mayoAvenida España: 4 y 26 de mayoCruz VerdeAvenida España: 1, 8 y 30 de mayoBories: 2, 5, 9, 13, 16, 19, 25, 29 y 31 de mayo21 de Mayo: 23 de mayoDr. SimiBories: 6 de mayoPlaza Benjamín Muñoz Gamero: 18 de mayoBlanco Encalada: 20 de mayoAvenida España: 22 de mayoSalcobrandBories: 7 y 28 de mayoAvenida España: 11 de mayoFarmacia La EstrellaIgnacio Carrera Pinto: 3 y 24 de mayoAvenida Los Flamencos: 15 de mayoFarmacias MagallanesEduardo Frei: 12 y 17 de mayoManantiales: 21 de mayoOtras farmaciasFarmacia Más Ayuda: 14 y 27 de mayoAdemás, se mantiene una farmacia de urgencia disponible las 24 horas durante todo el año en Punta Arenas, correspondiente a Cruz Verde ubicada en Bories N°990.En Puerto Natales, las farmacias funcionarán entre las 08:00 y las 23:59 horas. El calendario considera los siguientes turnos:1 al 3 de mayo: Cruz Verde4 al 10 de mayo: Ahumada11 al 17 de mayo: Farmacia Magallanes18 al 24 de mayo: Salcobrand25 al 31 de mayo: Dr. SimiDesde la Seremi de Salud de Magallanes reiteraron el llamado a la comunidad a informarse con anticipación sobre los turnos y hacer un uso responsable del sistema, especialmente en situaciones de urgencia.





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