Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
publicite
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
COVEPA MAYO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336if
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_3
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

3 de mayo de 2026

CONOCE LAS FARMACIAS DE TURNO PARA EL MES DE MAYO EN PUNTA ARENAS Y PUERTO NATALES

​La Seremi de Salud de Magallanes publicó el calendario de farmacias de turno para mayo de 2026, con el objetivo de asegurar el acceso a medicamentos fuera del horario habitual en ambas comunas.

Farmacia Magallanes

​En Punta Arenas, las farmacias atenderán entre las 09:00 y las 23:00 horas según el día asignado. El listado considera sucursales de Farmacia Ahumada, Cruz Verde, Dr. Simi, La Estrella, Más Ayuda, Manantiales y Salcobrand, distribuidas en distintos sectores de la ciudad.Revisa acá las fechas:Farmacia AhumadaBories: 10 de mayoAvenida España: 4 y 26 de mayoCruz VerdeAvenida España: 1, 8 y 30 de mayoBories: 2, 5, 9, 13, 16, 19, 25, 29 y 31 de mayo21 de Mayo: 23 de mayoDr. SimiBories: 6 de mayoPlaza Benjamín Muñoz Gamero: 18 de mayoBlanco Encalada: 20 de mayoAvenida España: 22 de mayoSalcobrandBories: 7 y 28 de mayoAvenida España: 11 de mayoFarmacia La EstrellaIgnacio Carrera Pinto: 3 y 24 de mayoAvenida Los Flamencos: 15 de mayoFarmacias MagallanesEduardo Frei: 12 y 17 de mayoManantiales: 21 de mayoOtras farmaciasFarmacia Más Ayuda: 14 y 27 de mayoAdemás, se mantiene una farmacia de urgencia disponible las 24 horas durante todo el año en Punta Arenas, correspondiente a Cruz Verde ubicada en Bories N°990.En Puerto Natales, las farmacias funcionarán entre las 08:00 y las 23:59 horas. El calendario considera los siguientes turnos:1 al 3 de mayo: Cruz Verde4 al 10 de mayo: Ahumada11 al 17 de mayo: Farmacia Magallanes18 al 24 de mayo: Salcobrand25 al 31 de mayo: Dr. SimiDesde la Seremi de Salud de Magallanes reiteraron el llamado a la comunidad a informarse con anticipación sobre los turnos y hacer un uso responsable del sistema, especialmente en situaciones de urgencia.

https://www.instagram.com/p/DXxEdhelnj1/?img_index=1


Farmacia Magallanes

CONOCE LAS FARMACIAS DE TURNO PARA EL MES DE MARZO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

CONCEJALA ALICIA STIPICIC ASUMIRÁ REPRESENTACIÓN PROTOCOLAR DEL MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS ENTRE EL 1 Y 10 DE MAYO

Leer Más

​La medida se adopta ante la ausencia del alcalde Claudio Radonich y se limita exclusivamente a funciones protocolares, conforme a la normativa vigente.

​La medida se adopta ante la ausencia del alcalde Claudio Radonich y se limita exclusivamente a funciones protocolares, conforme a la normativa vigente.

Alicia Stipicic
nuestrospodcast
paes 1

JÓVENES EN REINSERCIÓN EN MAGALLANES INICIAN PREPARACIÓN PARA RENDIR LA PAES

Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

BANNER DICKIES
COVEPA MAYO
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
paes 1

JÓVENES EN REINSERCIÓN EN MAGALLANES INICIAN PREPARACIÓN PARA RENDIR LA PAES

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO-336if
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA MAYO
RADIO POLAR_3
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
UNIV ESTATALES

UNIVERSIDADES ESTATALES FORTALECEN TRABAJO COLABORATIVO EN ENCUENTRO REALIZADO EN PUNTA ARENAS

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA MAYO
PAX
BRITANICO GIF (1)
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
RADIO POLAR_3
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
ape 2026

INDESPA ABRE POSTULACIONES A FONDO QUE ENTREGA HASTA $15 MILLONES PARA CULTIVOS DE PEQUEÑA ESCALA

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250