2 de mayo de 2026
BANCO CENTRAL DE CHILE PUBLICA SU MEMORIA ANUAL INTEGRADA 2025 EN EL AÑO DE SU CENTENARIO
El documento presenta la gestión institucional del organismo, integrando resultados financieros con ámbitos ambientales, sociales y de gobernanza.
El Banco Central de Chile publicó su Memoria Anual Integrada 2025, en un año marcado por la conmemoración de sus 100 años de existencia. El documento reúne los principales avances de la institución, abordando tanto su desempeño financiero como su gestión en materias ambientales, sociales y de gobernanza (ASG).
La publicación, disponible en el sitio web institucional, incluye los mensajes de la presidenta Rosanna Costa y del gerente general Luis Óscar Herrera, además de un apartado especial dedicado al centenario del instituto emisor.
El informe se estructura en nueve capítulos temáticos que abordan aspectos como el perfil de la entidad, gobernanza, mandato institucional, habilitadores de gestión, personas, vinculación con la sociedad y responsabilidad operacional. A ello se suman anexos y los estados financieros correspondientes al año 2025.
Esta edición corresponde a la séptima Memoria Anual Integrada del organismo y fue elaborada bajo el estándar Global Reporting Initiative (GRI) 2021, lo que permite una presentación más completa y transparente de su gestión.
Desde el Banco Central extendieron la invitación a revisar el documento, que refleja el trabajo desarrollado por sus equipos en un periodo especialmente significativo para la institución.
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